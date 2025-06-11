Yatırımcının Favorisi Bu Altcoin’de Kritik An! 1 Dolar Hedefli Patlama Beklentisi

Yatırımcıların favorisi altcoin Cardano $0.67827‘nun (ADA) fiyatı son haftalarda önemli bir direnç seviyesi olan 0,85 doların altında yükselme mücadelesi verirken, teknik göstergeler bir “Altın Kesişim” sinyalinin yaklaştığını göstererek potansiyel bir yükselişin işaretlerini ediyor. Yerel dip seviyelerinden güçlü bir toparlanma gösteren ADA coin, hacimdeki artışa rağmen günlük aktif adreslerdeki düşüş ve düşük volatilite nedeniyle yükselmekte zorlanıyor. 200 günlük hareketli ortalamayı destek olarak tutmayı başarsa da kısa vadeli düşüş trendinin kırılmasının ardından kazanımları kalıcı hale getirebilmiş değil.

ADA Coin Grafiğinin Teknik Görünümü

CoinMarketCap’in verilerine göre Cardano’da son günlerde yüzde 30-40’ı aşan bir hacim artışı kaydedilmesine karşın, günlük aktif adreslerde belirgin bir düşüş oldu. Bu durum balina seviyesi büyük yatırımcıların birikim yaptığını ve bunun da fiyat oynaklığını düşürdüğüne dair bir gösterge olarak yorumlanıyor. Bireysel yatırımcı katılımındaki düşüş ise ADA coin‘in fiyatının belirli bir aralıkta sıkışıp kalmasına neden oluyor.

Üstelik fiyat teknik açıdan hala aşağı yönlü bir paralel kanal formasyonunun içinde hareket ediyor. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem görmesine rağmen bu kanalın direnç seviyesini kırmayı başarabilmiş değil. Bu da yükseliş bekleyenlerin gücünde bir zayıflama olduğuna işaret ediyor. Yaklaşık 800 milyon doları aşan short pozisyon tasfiyeleri bile fiyat yükselirken aktif adreslerin azalmasını engelleyemedi.

Altın Kesişime Dayalı Potansiyel Yükseliş Senaryosu

ADA coin’in fiyat grafiğinde Göreceli Güç Endeksi (RSI) üst eşiğe ulaşmış durumda. RSI’nın aşırı alım bölgesine girmesi mevcut fiyat modelinden (paralel kanal) bir çıkış hareketini tetikleyebilir. Böyle bir hareketlilik 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında “Altın Kesişim” olarak bilinen önemli bir teknik sinyalin oluşmasına yol açabilir.

Altın Kesişim sinyalinin teyit edilmesi Cardano’nun fiyatını 1 dolar seviyelerinin üzerine taşıyabilecek güçlü bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu nedenle haftanın mum kapanışı ADA coin için oldukça kritik önem taşıyor.

Öte yandan fiyatın 0,85 dolar seviyesinin üzerine kalıcı bir şekilde çıkamaması mevcut konsolidasyon döneminin daha da uzamasına neden olabilir.