Dev Altcoin’de Fırtına! Tasfiye Kara Deliği Fiyatı Sallıyor

SUI altcoin‘i son bir ayda yüzde 7,07 değer kaybederek 3,72 dolardan işlem görüyor. Geçen ayki yüzde 67,90’lık önemli yükselişin ardından gelen bu düşüş, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Axelar Köprüsü’nün lansmanı, Phantom Wallet entegrasyonu, Binance Alpha desteği, artan Toplam Kilitli Değer (TVL) ve 17 Mayıs’ta gerçekleştirilen “Great Sui Odyssey” etkinliği gibi güçlü temel gelişmelere rağmen yaşanan bu düşüş bir geri çekilme mi yoksa yeni bir zirveye varış öncesi duraklama mı sorusunu gündeme getirdi.

SUI Coin’i Sarsan Tasfiye Dalgası

Analist The Kingfisher tarafından sağlanan SUI coin tasfiye ısı haritası, yaklaşık 3,90 dolar ile 3,95 dolar arasındaki bölgede, özellikle de 3,933 dolar civarında yoğunlaşmış bir long pozisyon tasfiyesi kümesi olduğunu gösteriyor. Analist altcoin‘in fiyatının bu seviyenin altına düşmesiyle birlikte kaldıraçlı long pozisyonların tasfiye edildiğini v satış baskısını daha da artırdığını vurguladı.

Bu tasfiye bölgesi fiyatı aşağı doğru çeken ve düşüşü şiddetlendiren bir kara delik gibi davrandı. Ayrıca ısı haritası mevcut fiyatın üzerinde daha az short pozisyon tasfiyesi olduğuna işaret ediyor ve bu da fiyatı kısa vadede yukarı itebilecek bir short sıkışması (squeeze) için sınırlı bir itici güç olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Başka bir deyişle yukarı yönlü ani hareketler için fazla bir kurşun yok.

Altcoin SUI Fiyat Analizi ve Önemli Seviyeler

Altcoin SUI‘nin fiyatı, şu anda 3,73 dolar ile 3,85 dolar aralığında belirlenen kritik destek bölgesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Eğer SUI bu aralığın altına kalıcı olarak düşer ve kapanış yaparsa, özellikle tasfiyelerin long pozisyonlara baskısı devam ederken daha sert bir düşüş hareketi tetiklenebilir. İşlem hacmi de düşüşe katkıda bulunan bir gösterge konumunda. CoinMarketCap’in verilerine göre işlem hacmi son 24 saatte yüzde 24,09 oranında düştü. Hacimdeki bu düşüş genellikle volatilitenin artacağının habercisi olarak yorumlanır.

Yukarı yönlü hareket için ise ilk önemli direnç 4,02 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Daha güçlü bir iyimserliğin sinyali için fiyatın 4,35 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Böyle bir kapanış yükseliş trendinin devam ettiğini teyit edebilir ve SUI’yi mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5,35 doların üzerine yeni bir zirve yapma yoluna sokabilir.

Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında kısa vadeli yatırımcıların risk hesaplaması yapmaları ve tasfiye seviyeleri ile destek bölgelerini yakından takip etmeleri öneriliyor.