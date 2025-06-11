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Bloomberg Analistinden Altcoin ETF Yazı Müjdesi! XRP, Solana Dahil Bu 8 Coin Onaya Çok Yakın

Özet

  • Bloomberg analisti Eric Balchunas, Solana'nın öncülük edeceği bir Altcoin ETF yazı bekliyor.
  • Onay ihtimalleri Solana ve Litecoin için yüzde 90, XRP için yüzde 85 seviyesinde.
  • Birden fazla kurumun yaptığı altcıin ETF'leri için nihai karar tarihleri Temmuz'dan Ocak 2026'ya kadar uzanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bloomberg Intelligence analisti Eric Balchunas, kripto para piyasasında bir “Altcoin ETF Yazı” beklediğini açıkladı. Balchunas’a göre altcoin Solana (SOL) bir spot ETF’nin onayı alması en muhtemel altcoin konumunda. Bloomberg verileri Solana ETF’nin onay olasılığını yüzde 90 olarak gösteriyor. Litecoin $88.41 (LTC) de benzer yüzde 90 olasılığa sahipken, XRP için bu oran yüzde 85 seviyesinde. Çoklu kripto para içeren endeks sepeti ETF’lerinin onay ihtimali ise yüzde 90 olarak hesaplanıyor.

Alt Başlıklar
ETF Onayı Bekleyen Altcoin’ler ve OlasılıklarAltcoin ETF’leri İçin Masada Duran Kurumsal Başvurular

ETF Onayı Bekleyen Altcoin’ler ve Olasılıklar

Bloomberg Intelligence’ın güncel raporu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) spot ETF başvurusu yapılan altcoin’lerin detaylı bir analizini sunuyor. Tablodaki verilere göre, Solana ve Litecoin‘in yıl içinde ETF onayı alma ihtimali yüzde 90 olarak görülüyor. XRP için bu oran yüzde 85, Dogecoin $0.187369 (DOGE) için yüzde 80, Cardano $0.67827 (ADA) ve Polkadot (DOT) için ise yüzde 75 olarak değerlendiriliyor.

SEC’den Onay Bekleyen Altcoin ETF’leri

Diğer altcoin’ler arasında HBAR yüzde 80, Avalanche $20.83 (AVAX) yüzde 75 onay ihtimaline sahip. SUI için onay ihtimali yüzde 60 iken, Tron (TRX) için onay 2026 sonrasına kaldığı için bu yıl için onay ihtimali değerlendirilmemiş.

SEC’in bir coin’i “emtia” olarak görmesi ve CFTC düzenlemeli vadeli işlem piyasalarının varlığı onay şansını önemli ölçüde artıran faktörler arasında yer alıyor.

Altcoin ETF’leri İçin Masada Duran Kurumsal Başvurular

Çok sayıda büyük finans kuruluşu farklı altcoin için SEC’e spot ETF başvurusunda bulundu. Grayscale, en fazla çeşitte başvuru yapan şirket olarak öne çıkıyor. Solana, Litecoin, XRP, Dogecoin, Cardano, Polkadot, HBAR ve Avalanche için başvuru yaptı. Canary ve 21Shares gibi diğer önemli oyuncular da birden fazla başvurularıyla dikkat çekiyor. Bitwise, VanEck, Fidelity, Franklin ve WisdomTree de listedeki diğer başvuru sahipleri arasında.

Başvuru süreçlerine ilişkin takvim de netleşmiş durumda. Çoklu kripto para içeren endeks sepeti ETF’leri için nihai SEC karar tarihi 2 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Litecoin için son tarih 2 Ekim 2025, Solana için 10 Ekim 2025, XRP ve Dogecoin için 17 Ekim 2025 öngörülüyor. Cardano, Polkadot, HBAR ve Avalanche sırasıyla Ekim ve Kasım 2025’te, SUI Aralık 2025’te, Tron ise Ocak 2026’da son karar tarihlerine sahip.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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