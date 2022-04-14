Büyük bir Amerikan hedge fonunun başkanı, Bitcoin’in (BTC) çöküşlerinin ve pompalarının ileriye doğru daha az oynak olacağını düşündüğünü belirtirken beklenen kripto rallisinin geldiğini söylüyor.

Beklenen Kripto Rallisi Geldi!

Pantera Capital CEO’su Dan Morehead, yayınladığı yeni bir blog gönderisinde, kripto para piyasasına yönelik bir takım açıklamalarda bulundu. Morehead, yaptığı açıklamalarda BTC’ye daha fazla kurumsal sahiplik ve daha yüksek bir piyasa değerinin, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para biriminin fiyatındaki dalgalanmaları yumuşatacağını belirtti.

Dan Morehead, konuya yönelik yaptığı açıklamaların devamında şu ifadelere yer verdi;

Zaten %80’lik iki ayı piyasasına sahip olsak da, bunların ilkel geçmişimize ait olduğuna inanıyorum. Gelecekteki ayı piyasaları daha sığ olacak. Önceki ikisi -%61 ve -54 idi. Ne yazık ki, bedava öğle yemeği yok. Öte yandan, muhtemelen artık 100x rallilerini de görmeyeceğiz.

Yatırımcılar 6-12 Ay Büyük Bir Ralli Görecek

Pantera Capital CEO, ayrıca mevcut ayı piyasasının bittiğini ve lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) yeni bir ralli döngüsüne geçtiğinin de altını çizdi ve şöyle söyledi;

Yatırımcılar blok zinciri için hisse senedi, tahvil ve emlak piyasalarından kaçarken, önümüzdeki 6-12 ay büyük bir ralli görecek.

CEO ayrıca, Nisan ayı başlarında BTC‘nin, Bitcoin piyasası için “nadir” bir ucuzluk seviyesinde olduğunu söylediği 11 yıllık üstel büyüme trendinin %56 altında olduğunu belirtti.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), CoinMarketCap’ten gelen verilere göre son 24 saatte %2.87’lik bir artışla 41.284 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor. Ancak Bitcoin’deki artışa rağmen popüler kripto para birimi bir hafta önce fiyatlandırıldığı yerden %5’ten fazla düştü.