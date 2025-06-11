KRİPTO PARA BORSALARI

93 Ülkeyi Kapsıyor! Kripto Para Yatırımcılarının Beklediği 16.5 Milyar Dolarlık Ödeme Yolculuğuna Yeni Soluk

Özet

  • FTX, ödeme dağıtımları için Payoneer'i Kraken ve BitGo'nun yanına üçüncü dağıtımcı olarak ekledi.
  • Payoneer, 93 ülkedeki müşterilere ödemeleri iletmeyi hedefliyor ancak bazı bölgeler hala kapsam dışı.
  • Öte yandan müşteriler ödemelerin 2022'deki düşük fiyatlar üzerinden hesaplanmasını eleştiriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

İflas eden kripto para borsası FTX‘nin müşterilerinin fon dağıtım sürecine önemli bir ortak daha eklendi. FTX Recovery Trust ve FTX Digital Markets (FTX DM), küresel finans teknolojisi şirketi Payoneer’in iflasın ardından yapılan ödemelerin dağıtımına yardımcı olmak üzere göreve başladığını duyurdu. Payoneer, 30 Mayıs 2025 sonrası ödeme tarihli müşteriler için üçüncü dağıtımcı olurken, bazı kullanıcılar ülkelerinin kapsam dışı kalmasından duydukları hayal kırıklığını sosyal medyada dile getirdi. Yine de Payoneer hamlesi FTX’nin milyarlarca dolarlık geri ödeme planında önemli bir genişlemeyi işaret ediyor.

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Payoneer ile Dağıtım Ağı GenişletildiÖdeme Planına Yönelik Eleştiriler ve Detaylar

Payoneer ile Dağıtım Ağı Genişletildi

Payoneer‘in fon dağıtım sürecine ortak olarak eklenmesiyle FTX ödeme erişimini artırdı. Fintech devi Payoneer, FTX için Kraken ve BitGo‘nun ardından üçüncü, FTX DM için ise ikinci resmi ödeme dağıtımcısı konumuna geldi. Yapılan açıklamaya göre Payoneer hizmeti özellikle 30 Mayıs 2025 sonrası ödeme almaya hak kazanan müşteriler için kullanılabilecek.

Kripto Para Borsası FTX ve Payoneer

Şirketin küresel varlığı FTX fonlarının dağıtımında kritik bir rol oynayacak. Payoneer, operasyonlarını sürdürdüğü 93 farklı yargı bölgesindeki eski FTX müşterilerine ödemelerin ulaştırılmasına aracılık edecek. Bu geniş kapsam öncekilere kıyasla daha fazla kullanıcının fonlarına daha kolay erişebilmesi anlamına geliyor.

Ancak tüm müşteriler bu gelişmeden memnun değil. Sosyal medya platformu X’de bazı kullanıcılar Payoneer’in eklenmesine rağmen yaşadıkları ülkelerin hala dağıtım kapsamına alınmamış olmasından ötürü hayal kırıklıklarını ve eleştirilerini dile getiriyor. Bu durum küresel erişim vaadine rağmen belirli coğrafi sınırlamaların devam ettiğini gösteriyor.

Ödeme Planına Yönelik Eleştiriler ve Detaylar

FTX müşterileri ödeme hesaplama yönteminden rahatsız. FTX, geçen ayın sonunda iflas sonrası uygulanan Chapter 11 yeniden yapılanma planı kapsamında eski müşterilere yönelik ikinci ödeme dağıtımına başladığını açıklamıştı. Bu aşamada toplamda 5 milyar doların üzerinde bir tutarın dağıtılması planlanıyor.

Toplam geri ödeme planı 14.7 milyar dolar ile 16.5 milyar dolar arasında bir tutarı kapsıyor. Ancak alacaklıların ne kadar geri ödeme alacağı talep türüne ve varlıkların 2022’deki iflas anındaki değerlemesine göre değişiklik gösteriyor. İşte tam da bu değerleme yöntemi büyük tartışma konusu.

Birçok müşteri ödemelerin kripto para borsasının çöktüğü 2022 yılındaki düşük piyasa koşullarına göre hesaplarındaki varlıkların o günkü dolar karşılığı üzerinden yapılmasını adaletsiz buluyor. Örneğin, iflasın resmi tarihi olan 11 Kasım 2022 tarihinde Bitcoin $107,041.02‘in fiyatı sadece 17 bin 583 dolardı. Bu, Bitcoin’in bugünkü yaklaşık 109 bin 547 dolarlık seviyesinin çok altında kalıyor ve aradaki muazzam fark (yaklaşık yüzde 523 artış), müşterilerin potansiyel kaybını dramatik bir şekilde ortaya koyuyor. Bu nedenle kullanıcılar ödemelerin güncel piyasa fiyatları yerine dip fiyatlardan hesaplanmasını sert şekilde eleştiriyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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