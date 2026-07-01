Tayvan kripto para hizmet sağlayıcıları için lisans zorunluluğu getiren yasayı kabul etti

Tayvan, dijital varlık sektörüne yönelik kapsamlı bir düzenleme paketini yasama sürecinden geçirdi. Yasama Yuanı, Sanal Varlık Hizmet Yasası’nı üçüncü okumada kabul ederek Cumhurbaşkanı Lai Ching-te’nin onayına sundu. Resmi imzanın önümüzdeki on gün içinde atılması bekleniyor.

Lisans ve faaliyet şartları genişletildi

Yasa yürürlüğe girdikten sonra ülkede faaliyet göstermek isteyen tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarının, Finansal Denetim Komisyonu’ndan açık lisans alması gerekecek. Bu zorunluluk, kripto para borsaları ile çeşitli işlem platformlarını da kapsıyor. Finansal Denetim Komisyonu, Tayvan’ın bankacılık ve sermaye piyasaları dahil finans sektörünü denetleyen başlıca kurum olarak öne çıkıyor.

Yeni çerçeve yalnızca lisansla sınırlı kalmıyor. Düzenleme, siber güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini, müşteri varlıklarının şirket hesaplarından ayrı tutulmasını ve iç yönetişim ile risk yönetimi standartlarının sıkılaştırılmasını da şart koşuyor. Böylece Tayvan, daha önce ağırlıklı olarak kara para aklamayla mücadele kaydı üzerinden yürüyen gözetimi daha geniş bir düzenleyici denetime dönüştürüyor.

Yasa, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının ülkede yasal olarak faaliyet gösterebilmesi için Finansal Denetim Komisyonu’ndan lisans almasını ve daha sıkı operasyon, yönetişim ve saklama kurallarına uymasını zorunlu kılıyor.

Geçiş süreci ve stabilcoin kuralları

Halen kara para aklamayla mücadele kapsamında kayıtlı platformlara geçiş süresi tanındı. Bu şirketler, lisans başvurularını sunmak için 12 ay, tam onay ve gerekli diğer izinleri almak için ise toplamda 21 aya kadar zaman kullanabilecek. Önceki sistemde kripto şirketlerinin temel yükümlülüğü, kara para aklamayla mücadele kaydıyla sınırlıydı.

Stabilcoin alanında ise daha sıkı bir yaklaşım benimsendi. Bu alanda faaliyet gösterecek kuruluşların hem merkez bankasından hem de Finansal Denetim Komisyonu’ndan onay alması gerekecek. Ayrıca bu varlıkların her an yüzde 100 rezervle desteklenmesi şartı aranacak.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir itibari paraya veya başka bir dış referansa sabitlenmeye çalışan kripto varlık türüdür. Uluslararası Ödemeler Bankası, dolara sabitli stabilcoinlerin döviz kuru kaynaklı riskler yaratabileceği uyarısında bulunmuştu.

İhlaller için ağır cezalar öngörüldü

Yasa, kurallara aykırı faaliyetler için sert yaptırımlar getiriyor. İzinsiz şekilde kripto platformu veya stabilcoin hizmeti sunanlar, yedi yıla kadar hapis ve 100 milyon Tayvan dolarına kadar para cezasıyla karşılaşabilecek. Bu tutar yaklaşık 3,14 milyon dolara denk geliyor.

Piyasa dolandırıcılığı veya fiyat manipülasyonu gibi ihlallerde cezalar daha da ağırlaşıyor. Bu suçlamalar kapsamında üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ve 10 milyon ile 200 milyon Tayvan doları arasında para cezası uygulanabilecek.

Stabilcoin hizmetleri için merkez bankası ve Finansal Denetim Komisyonu onayı istenirken, yüzde 100 rezerv bulundurma şartı da zorunlu tutuldu.

Yasanın resmi yürürlük tarihini ise Cumhurbaşkanı onayının ardından Yürütme Yuanı belirleyecek. Böylece Tayvan’da kripto para sektörünün, temel uyum yükümlülüklerinden tam kapsamlı gözetim düzenine geçmesi bekleniyor.