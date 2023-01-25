Kripto paralardaki düşüş daha ne kadar devam edecek? Yatırımcıların kayıpları artar mı?

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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 22.600 dolarda bulunuyor ve bugün sabah erken saatlerde 22.300 dolar görüldü. Aşırı alış bölgesine sıçrayan RSI yaklaşan bir düzeltmeye işaret ediyordu. Bugün erken saatlerde 22.300 dolar desteğine kadar gerileyen Bitcoin fiyatı altcoinlerde daha büyük kayıpları beraberinde getirdi. Peki Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Yatırımcılar, teknoloji devi Microsoft’un hayal kırıklığı yaratan gelir görünümünü gördükten sonra hisse senedi piyasalarında düşüş beklediği için satışa yöneldi. Bitcoin ve diğer büyük kripto paralar teknoloji hisseleriyle yüksek korelasyona sahip, bu nedenle son düşüş şaşırtıcı değil. Microsoft’un olumsuz görünümünde dünya genelinde bulut hizmetlerine yönelik talebin azalması etkili oldu. Bundan önce, teknoloji devi dördüncü çeyrekte şaşırtıcı derecede güçlü kazançlar bildirdi.

Bugün ise Tesla, Fidelity ve Nasdaq kazanç raporları açıklanacak. Eğer bu şirketlerin de kazanç raporları beklenti altında kalırsa hisse senedi piyasalarındaki düşüş devam edecektir. Bu risk sebebiyle yatırımcıların risk iştahı bugün zayıf kalmaya devam edebilir. Akşam gelecek kazanç raporundan sonra ise Cuma günü açıklanacak ABD verileri takip edilecek.

Kripto Para Düşüşü Devam Edecek Mi?

Küresel ölçekte enflasyonun gerilemeye başlaması sebebiyle yatırımcılarda sıkı para politikalarının gevşeyeceği beklentisi oluştu. ABD enflasyonu 2021 Kasım ayı seviyelerine kadar düştü ve istikrarlı geri çekilmenin önümüzdeki aylarda da eğer enerji fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmazsa devam etmesi bekleniyor. Öte yandan ABD ekonomisi dün gelen veriler ışığında yeniden ısınmaya başladı. Bu Fed’in asla istemediği bir gelişmez, önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısında gelecek açıklamalar bu veriler ışığında şekillenecek.

Şimdilik beklenti Fed’in güvercine yakın bir duruş sergilemesi ve faizlerin tavanını %5,1’de bırakması yönünde. Ancak Powell ve diğer FOMC üyeleri tıpkı 2022 Ağustos ayındaki gibi “piyasa artan iyimserliği baskılamak” için moral bozucu kararlar alabilir. Örneğin Şubat toplantısında Powell, faiz tavanını (Aralık ayında söylediği gibi) yukarı çekebiliriz derse (Eylül 2022’de bunu yapmışlardı) bu piyasadaki iyimserliği baltalar. Faizlerin tavana yaklaştığı bir ortamda zirvenin daha yukarı çekilmesi risk piyasalarında hızlı satışlara neden olabilir.

Sonuç olarak kripto paraların kısa vadeli performansını Fed’in önümüzdeki hafta yapacağı açıklamalar ve bu hafta açıklanan kazanç raporları ile Cuma günkü PCE verisi belirleyecek. Orta vadede ise Fed’in artık faizlerde tavanı bulduk diyene kadar çok büyük bir yükseliş dönemi yaşamama ihtimalimiz bulunuyor.