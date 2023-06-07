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Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında son dönemdeki değer kaybı ekonomi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından Türk Lirası’ndaki düşüş dikkat çekici bir hız kazandı ve USD/TL paritesi 23,16 ile tarihi bir rekor kırdı. Peki uzmanlar bu konuda düşünüyor ve TL’nin değer kaybı devam edecek mi?

Mehmet Şimşek’in Rolü ve Etkisi

Bakan Şimşek’in Merkez Bankası’na rasyonel politikalar izleme konusunda baskı yapması, bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Şimşek’in “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” ifadeleri, Türk Lirası’ndaki düşüşü ve yeni politikaları anlamlandırmada önemli bir çerçeve sunuyor.

Aslında burada, baskıcı politikanın bittiği ve serbest piyasa ilkelerinin benimsendiği görülmekte. Şimşek konu hakkında detaylı açıklama yapmasa da bunun Merkez Bankası rezervlerini satarak dövizi baskılamaktan farklı bir politika olduğu görülüyor.

Bluebay’in önde gelen ekonomistlerinden Timothy Ash, konu hakkında yaptığı açıklamada şunlara değindi:

“Normalleşme politikalarının gerçekleştiğini görüyoruz. Şimşek’in Merkez Bankası’nı rasyonel politikaya zorlamasının etkisini izliyoruz. Yetkililer, Türk Lirası’nın değerini korumak için on milyarca dolarlık rezerv kullandı.”

Piyasa Beklentileri

Londra merkezli GAM’ın gelişmekte olan piyasalar yatırım direktörü Paul McNamara ise konu hakkında şunları ifade etti:

“TL’nin adil değerinin muhtemelen yüzde 15 veya daha düşük olduğunu düşünüyoruz ancak önemli bir dış destek olmaksızın bir devalüasyonu kontrol altına almak son derece zor bir görev olacak.”

Sürecin çok sert geçeceğine vurgu yapan McNamara, düşüşün süreceğini ima etti. Reuters’a konuşan Ash ise yabancı yatırımcıların ülkeye dönmesinin beklendiğini ancak piyasa gözlemcilerinin hala kuşkulu olduğunu vurguladı. Ekonomist, Erdoğan’ın geleneksel politikalara yöneldiğinin ve kısa bir süre sonra fikrinin değişebileceğinin vurgulandığına dikkat çekti.

W. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre de uluslararası yatırımcılar, Türk lirasının değer kaybının aslında serbest piyasaya dönüşün simgeleri olduğunu düşümekte. Merkez Bankası rezervlerindeki sert düşüş azalırken Dolar/TL paritesinin doğal seviyesini bulması beklenebilir ve uluslararası piyasalarda bunun için mevcut 23 seviyesinin çok daha üstleri konuşuluyor. TL, BTC karşısında da sert değer kaybı yaşadı ve BTC/TRY paritesi ciddi bir ivme yakaladı.