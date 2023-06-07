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Pazartesi günü yaşanan FUD öncesinde madenciler tam tersini yapıyordu ancak yükselişe ikna oluyorlar. Yaklaşan halving nedeniyle traderların radarına giren altcoinde göstergeler tersine döndü. Peki kısa vadede yükseliş gelir mi? Güncel veriler ışığında fiyat beklentilerini ve görünümü ele alıyoruz.

Litecoin Alınır Mı?

Litecoin (LTC) fiyatı geçtiğimiz ay %8 değer kazandı. On-chain verilere göre, Litecoin madencileri yeniden birikime başladı. Bu ralli için önemli bir gösterge ve uzun süredir hedeflenen 100 dolar üstündeki tavanların gerçekleşmesini sağlayabilir.

Litecoin’in bir sonraki halving’ine artık iki aydan daha az bir süre kaldı. Mayıs ayının büyük bir kısmını satışla geçiren LTC madencileri, Haziran 2023’te biriktirme moduna geçmiş görünüyor. Kısa bir ifadeyle, kriptoda halving madenci ödüllerini azalttığı için fiyata pozitif etki eden bir olaydır.

Ağustos ayında blok ödüllerinin yarıya indirileceği beklentisiyle Litecoin ağındaki madenciler şimdiden rezervlerini biriktirmeye başladı. IntoTheBlock’un Madenci Rezervleri verileri, tanınmış madencilerle ilişkili kripto cüzdanlarının gerçek zamanlı bakiyelerini takip ediyor.

Yukarıdaki grafikten de anlayacağımız üzere madenciler 31 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında rezervlerini 160 bin LTC artırdı. Bu da yükselişin öncü sinyali olarak görülebilir.

LTC Coin Yorum

Veriler, ABD SEC’in bu hafta Binance ve Coinbase’e karşı açtığı davaları takip eden sektör genelindeki son daralmaya rağmen madencilerin popüler altcoine güvendiğini gösteriyor. Litecoin Madencilerinin şu anda dolaşımdaki toplam LTC coinlerinin yaklaşık %2,5’ini elinde bulundurduğunu da belirtmek gerekir. Böylesine büyük bir bölümü elde tutan grubun satış yerine birikime dönmesi bireysel yatırımcıları da ralliye inandırabilir.

Aşağıdaki grafik, LTC balina işlemlerinin nasıl arttığını gösteriyor. 22 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında, LTC balina işlemleri 893’ten 1.100’e çıkarak %23’lük bir artış göstermiştir

Mevcut eğilim, Litecoin madencilerinin yaklaşan halving olayından gelecek fiyat kazançları beklentisiyle LTC biriktiren tek paydaş olmadığını yansıtıyor. Ayrıca PoW tabanlı altcoinlerin SEC’in gazabına uğramaması ihtimali de bireysel yatırımcıların sonraki aşamada motivasyonunu artırabilir. LTC için şimdilik görünüm nispeten pozitiftir. Eğer güçlü bir yükseliş başlarsa 120 dolar ile 150 dolar hedeflerinin ardından 200 dolar zirvesi hedeflenebilir.