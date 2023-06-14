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Kripto para yatırımcıları heyecanla Haziran ayı faiz kararını bekliyordu ve Fed 21:00’da kararını açıkladı. Beklenti faizlerin bu toplantıda pas geçilmesi yönündeydi. Özellikle düşüşe devam eden enflasyon ve kredi sıkılaşmasının ciddi boyuta ulaşması bu kararın temelini oluşturuyor. Peki bundan sonra ne olacak?

Haziran Ayı Fed Faiz Kararı

Karar açıklandı daha da önemlisi Fed iki yıllık faiz beklentisini de duyurdu. Açıklamayla birlikte Bitcoin fiyatı hareketlendi. Faiz kararı duyurusunda dikkat çeken detayları aşağıda bulabilirsiniz. Yarım saat sonra (21:30’da) Fed Başkanı Powell önemli açıklamalarda bulunacak. Bunu da son dakika olarak COINTURK üzerinden takip edebilirsiniz.

Faiz kararı açıklandı

Faizler bu toplantıda artırılmadı.

Faizlerin sabit tutulması politika etkisinin değerlendirilmesine olanak tanıyor

Fed bu yıl içinde ilave faiz artışları yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Fed Yetkilileri 2023 sonunda %3,2, 2024 sonunda %2,5 enflasyon bekliyor.

Fed Yetkilileri 2023 sonunda %3,9, 2024 sonunda %2,6 Çekirdek enflasyon bekliyor.

Fed Yetkilileri ABD GSYH’sini 2023’te %1,0, 2024’te %1,1 olarak bekliyor.

Çoğu Fed yetkilisi 2024 yılından önce faiz indirimi beklemiyor.

Fed: Ekonomik aktivite mütevazı bir hızda genişledi.

Fed: İstihdam artışı güçlü ve işsizlik düşük seyrediyor.

FedWatch verileri faiz tavanının %5,35 seviyesinde olacağını gösteriyor.

Bitcoin, Kripto Güncel Yorum

Bitcoin fiyatı haberin ardından 26.100 dolara yaklaşsa da yükseliş cılız oldu. Üyelerin önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar faiz indirimi beklemediklerini açık biçimde ifade etmesi aşırı iyimserliği baltaladı. Günlerdir söylediğimiz gibi Fed bu toplantıda artırım yapmayacak ancak Temmuz ayında artırım yapabileceğini de net biçimde ifade edecek. Bitcoin fiyatı bu ihtimalin neredeyse kesinleşmesiyle 25.800 dolar seviyesine kadar indi.

Fed üyelerinin beklentilerine göre yıl sonu tavan faiz %5,3 seviyesine ulaşacak. FedWatch ise %5,35’te bir tavan öngörüyor. Buna göre Bitcoin ve kripto paraların fiyatı daha fazla sıkılaşma nedeniyle düşmeye/yükselmemeye devam edebilir. Üstelik SEC eliyle uygulanan baskı da yatırımcıları negatif etkiliyor.

Diğer taraftan sıkı para politikasının devamı altın gibi varlıkların da baskı görebileceğini söylüyor. Saat 21:30’da Powell tarafından yapılacak açıklama bugünün yörüngesini kesinleştirecek. Şahin bir duruş sergilemesi beklenen Fed Başkanı kriptodaki kayıpların derinleşmesine neden olabilir.