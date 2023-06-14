Kripto para yatırımcıları heyecanla Haziran ayı faiz kararını bekliyordu ve Fed 21:00’da kararını açıkladı. Beklenti faizlerin bu toplantıda pas geçilmesi yönündeydi. Özellikle düşüşe devam eden enflasyon ve kredi sıkılaşmasının ciddi boyuta ulaşması bu kararın temelini oluşturuyor. Peki bundan sonra ne olacak?
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Karar açıklandı daha da önemlisi Fed iki yıllık faiz beklentisini de duyurdu. Açıklamayla birlikte Bitcoin fiyatı hareketlendi. Faiz kararı duyurusunda dikkat çeken detayları aşağıda bulabilirsiniz. Yarım saat sonra (21:30’da) Fed Başkanı Powell önemli açıklamalarda bulunacak. Bunu da son dakika olarak COINTURK üzerinden takip edebilirsiniz.
Bitcoin fiyatı haberin ardından 26.100 dolara yaklaşsa da yükseliş cılız oldu. Üyelerin önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar faiz indirimi beklemediklerini açık biçimde ifade etmesi aşırı iyimserliği baltaladı. Günlerdir söylediğimiz gibi Fed bu toplantıda artırım yapmayacak ancak Temmuz ayında artırım yapabileceğini de net biçimde ifade edecek. Bitcoin fiyatı bu ihtimalin neredeyse kesinleşmesiyle 25.800 dolar seviyesine kadar indi.
Fed üyelerinin beklentilerine göre yıl sonu tavan faiz %5,3 seviyesine ulaşacak. FedWatch ise %5,35’te bir tavan öngörüyor. Buna göre Bitcoin ve kripto paraların fiyatı daha fazla sıkılaşma nedeniyle düşmeye/yükselmemeye devam edebilir. Üstelik SEC eliyle uygulanan baskı da yatırımcıları negatif etkiliyor.
Diğer taraftan sıkı para politikasının devamı altın gibi varlıkların da baskı görebileceğini söylüyor. Saat 21:30’da Powell tarafından yapılacak açıklama bugünün yörüngesini kesinleştirecek. Şahin bir duruş sergilemesi beklenen Fed Başkanı kriptodaki kayıpların derinleşmesine neden olabilir.