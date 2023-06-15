Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto analiz platformu IntoTheBlock, Bitcoin (BTC) yatırımcılarının yarısından fazlasının karda olduğunu, Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) gibi önde gelen birçok altcoin yatırımcısının ezici çoğunluğunun ise zararda olduğunu bildirdi. İşte IntoTheBlock’un ortaya koyduğu çarpıcı rakamlar.

ADA ve AVAX Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya

IntoTheBlock‘un sağladığı güncel veriler, Bitcoin yatırımcılarının yüzde 62’sinin karda olduğunu, yüzde 38’inin ise zararda olduğunu gösteriyor. Bitcoin‘in ardından popüler akıllı sözleşme protokolü Cardano‘yu değerlendiren kripto analiz platformu, ADA yatırımcılarının yüzde 91,52’sinin zararda, yüzde 7’sinin ise ne karda ne zararda yani başabaş noktada olduğunu bildirdi.

Avalanche platformunun yerel varlığı AVAX yatırımcılarının yüzde 95,56 gibi ezici çoğunluğunun zararda olduğunu bildiren IntoTheBlock, yüzde 5’ten daha azının başabaş noktada olduğunu belirtti.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) verileri, ADA ve AVAX’ın son 24 saatte sırasıyla yüzde 5,68 düşüşle 0,2557 dolardan ve yüzde 5,22 düşüşle 11,20 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

Veriler Dogecoin ve Litecoin İçin de Yüksek Zarara İşaret Ediyor

IntoTheBlock, AVAX ve ADA gibi önde gelen birçok altcoin’in yatırımcısının da olumsuz koşullar altında kaldığını bildirdi. Veriler en büyük memecoin olan Dogecoin (DOGE) yatırımcılarının yüzde 51,74’ün, Litecoin (LTC) yatırımcılarının ise yüzde 60,58’nin zararda olduğunu gösteriyor.

Birçok altcoin yatırımcısı kripto para piyasasındaki son düşüşün acısını en ağır şekilde hissediyor olsa da piyasa değeri ile en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) yatırımcılarının çoğunluğu karda. Kripto analiz platformu şu anda ETH yatırımcılarının yaklaşık yüzde 60’ının karda olduğunu belirterek “Kripto para piyasasındaki son düşüş birçok varlığın büyük oranda değer kaybetmesine neden oldu. Bazı altcoin’lerde zararda olan yatırımcıların oranı yüzde 90’ı aştı. Yine de her şeyin kötü olduğu söylenemez. Bazı altcoin‘ler fırtınayı oldukça iyi atlatmış görünüyor.” notunu düştü.

CMC’nin verilerine göre ETH, son 24 saatte yüzde 5,99 düşüşle bin 638 dolardan işlem görüyor.