Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance ve Coinbase’e dava açmasının ardından piyasada baş gösteren kargaşanın ardından kısa bir süre önce CNBC’ye röportaj veren ABD Kongre Üyesi Brad Sherman, kripto para meraklılarının tüylerini diken diken edecek bir duruşla, açık bir şekilde kripto paraların sonunun gelmesini umduğunu ifade etti.

“ABD’de Kripto Paraların Sonunun Gelmesini Umuyorum Ama…”

Sherman, devam eden düzenleyici baskıların ABD’de kripto paraların sonunun geldiğine işaret edip etmediği sorusuna yanıt vererek “Umarım öyledir, ama sanmıyorum” dedi. Sherman’ın çarpıcı kripto para yorumu, SEC’in dev kripto para borsaları Binance ve Coinbase‘e karşı aldığı son düzenleyici eylemlerin ardından geldi.

Kripto paralara karşı olmasıyla tanınan Kongre Üyesi, kripto paraların ekonomiye ya da tüketicilere fayda sağladığı ya da sağlayabileceği fikrine karşı çıkarak, birincil kullanım şekillerinin ABD hükümetinden ve yaptırımlardan kaçmak olduğunu belirtti.

Günlük kullanıcılar için kripto paraların sahip olduğu iddia edilen avantajlara da karşı çıkan Sherman, “Bir noktada piyasa değerli 3 trilyon dolardı ve Subway’den sandviç almayı kolaylaştırmadılar ya da sandviçin fiyatını ucuzlatmadılar. Subway’e gittiğinizde banka ya da kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Eğer kripto paranız varsa, bunu öncelikle fiat paraya çevirmeniz, banka kartınıza aktarmanız ve ardından bir sandviç almanız gerekir.” dedi.

“Kripto, Kriptonun Yüzünden Yok Olacak”

Sherman, en büyük kripto para Bitcoin‘in Hamster Coin ya da Cone Tribe Coin’den daha değerli olmasının mantıklı bir nedeni olmadığını savunarak belirli kripto paraların yüksek değerlere ulaşmasıyla ilişkin şüphelerini dile getirdi. Piyasanın bu kripto paralara olan takıntısının şarlatanları cezbettiğini öne sürerek “Kripto, kriptonun yüzünden yok olacak” dedi.

Kongre Üyesi, yaptığı sert eleştirilere rağmen kripto para piyasasının kendi kendini düzenleyebileceğini öne sürdü.