Okuma Süresi: 2 Dakika

Hong Kong, Asya’nın kripto para merkezi olmak amacıyla vites değiştirse de, dünyanın önde gelen bankaları başlayan kripto partisine katılmaya pek istekli değiller. Financial Times’in (FT) haberine göre Hong Kong’un bankacılık düzenleyicisi, Standard Chartered ve HSBC gibi dev bankaların kripto para borsalarını müşteri olarak kabul etmeleri için baskı yapıyor ancak bankalara tüm bu baskılara rağmen henüz kendilerinden beklenen adımı atmış değiller.

Bankalar Kripto Para Müşterilerine Hizmet Vermek istemiyor

Konuya yakın kaynaklara göre göre Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), kısa süre önce İngiltere merkezli iki bankayı Çin Merkez Bankası ile birlikte neden kripto para müşterilerine hizmet vermek istemedikleri konusunda sorguladı. FT’nin ulaştığı 27 Nisan tarihli bir belgeye göre HKMA, bankalara kripto para şirketlerine yönelik durum tespiti yapmalarını, özellikle söz konusu fırsatları değerlendirmek için Hong Kong’da ofis açanlara hizmet vermelerini belirtti.

Herhangi bir kripto para yasağı olmamasına rağmen önde gelen bankalar kripto para müşterilerinin kara para aklama veya diğer yasadışı faaliyetler için platformlara yönelmeleri halinde kovuşturmaya uğrayabilecekleri korkusuyla kripto para müşterilerine hizmet verme konusunda tereddütlerini ifade ettiler.

Şu anda bu durum, Hong Kong’un küresel bir kripto para merkezi olarak olarak pozisyon almasının önündeki önemli bir engel. FT’ye konuşan konuya yakın bir kaynak “HKMA bankaları korkmamaları için teşvik etti ancak geleneksel bankacılık zihniyetinden kaynaklı bir isteksizlik var. Geleneksel bankalardaki üst düzey yöneticilerden bazıları kripto para müşterilerine hizmet vermek istemediklerini görüyoruz.” dedi.

ABD’nin Kripto Para Pozisyonu Bankaları Zora Soktu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen hafta hem Binance’e hem ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’e karşı federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı. Bu gelişmenin ardından Hong Konglu yasa koyucudan Coinbase‘e bölgede bir üs kurma daveti geldi. Yaşananlar Hong Kong’daki bankaların çok daha kritik bir noktaya çekmiş durumda.

Bankalarla HKMA arasında yapılan bir toplantı sırasında konuşan üst düzey bir yönetici, bankaların bir yandan kripto para müşterilerini ve kripto para borsalarını desteklemek ile ABD’deki durumunun farkında olarak hareket etme konusunda ince bir çizgide ilerlemek zorunda olduklarını belirtti. Yönetici, bankaların Hong Kong hükümetinin benimsediği politikayla kripto para endüstrinin gelişmesini sağlanmasını istemesiyle, kara para aklama veya yasadışı işlemlere aracılık etme riskiyle arasında kaldıklarını da ekledi.