Okuma Süresi: 2 Dakika

Curve‘nin likidite havuzu 3Pool’un büyük ölçüde dengesiz hale gelmesiyle Tether’in ihraç ettiği stablecoin USDT dolar sabitini kaybetti. Tether CTO’su Paolo Ardoino, stablecoin ihraççısının durumu yakından takip ettiğini ve gerektiğinde müdehale edeceklerini açıkladı.

Curve 3Pool’daki Dengenin Bozulması USDT’yi Vurdu

Piyasa değeri ile ile kripto para piyasasının en büyük stablecoin’in olan Tether (USDT), merkeziyetsiz finansta (DeFi) stablecoin ticareti için en iyi likidite havuzlardan Curve’nin 3Pool’unun büyük ölçüde dengesiz hale gelmesiyle dolar sabitini kaybederek hafif bir düşüş yaşadı.

Curve 3Pool’un ideal dengede olması için USDT, USDC ve DAI olmak üzere üç büyük stablecoin’in her biri için yüzde 33,33 oranının korunması gerekiyor ancak USDT’nin havuzdaki payı yüzde 70’in üzerine çıkmış durumda. Bu durum yatırımcıların DAI ya da USDC için çok fazla USDT sattığı anlamına geliyor. Bunun sonucunda USDT’nin dolar sabiti kaybederek 0,997 dolara çekildi.

Tether CTO’su Ardoino: Piyasa Gerçekten Tedirgin

Tether CTO’su Paolo Ardoino, The Block’a yaptığı açıklamada, “Piyasa genel olarak gerçekten gergin. Son günlerde çıkan tüm haberler büyük yatırımcı gruplarını kripto para piyasasından çıkmaya itiyor. Tether, gelen ve giden likidite için bir geçit görevi görüyor. Dolayısıyla kripto para piyasasına olan ilgi arttığında girişler, ilgi düştüğünde ise çıkışlar görülür. 2022’de gördüğümüz gibi Tether’e yönelik doğrudan bir saldırıyı da göz ardı etmek mümkün değil.” dedi. Ardoino, Tether’in durumu yakından takip ettiğini, gerektiği anda harekete geçeceklerini de ekledi.

Curve 3Pool’dkai dengenin en son USDC ve DAI’nin bakiyesinin yüzde 45’in üzerine çıktığı Mart ayında bozulduğu görülmüştü. Bundan önce ise 2022’nin Kasım ayında kripto para borsası FTX’in çökmesiyle de denge bozulmuştu. Benzer bir denge bozukluğu ise Terra ekosisteminin 2022’nin Mayıs ayındaki çöküşü sırasında gözlemlenmiş, USDT’nin dolar sabitini kaybederek aşağı yönde sert hareketler yaptığı görülmüştü.