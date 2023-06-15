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Perşembe günü dünyanın en büyük kripto borsası Binance tarafından katman-1 blok zinciri BNB Chain, 19 Haziran’da yapılacak büyük bir duyuruyla dalga geçiyor. Bu hamle, BNB Chain’in Luban hard fork yükseltmesini başarıyla uygulayarak hızlı kesinlik getirmesinin ve güvenlik ve işlem güvenilirliğini artırmasının ardından geldi.

BNB Chain Layer-2 Blockchain Çözümünü Tanıttı

BNB Chain 15 Haziran’da resmi Twitter hesabında BNB Chain’in geleceği hakkında bir teaser video yayınlayarak zincirin gücünün kilidini açtı.

Tanıtım videosu, “Katman 2 Blok Zinciri Çözümü” ile ilgili önemli bir bilgi içeren birçok ipucu gösteriyor. En son yenilik, yüksek kapasiteli ve düşük maliyetli işlem işleme ile yüksek performanslı bir Katman-2 Ekosistemi oldu. Ayrıca saniyede 100 milyonluk bir işlem hızına ediyor.

Sosyal medya biyografisi de “BNB Chain ile projenizi ölçeklendirmenin yepyeni bir yolu” olarak değiştirildi. BNB Chain, teaser videosunda birkaç ipucundan bahsedildiği için kullanıcılardan 19 Haziran’daki açıklama hakkında tahminlerde bulunmalarını istedi.

BNB Chain, Luban ağ yükseltmesini ve hard forkunu tamamladıktan sonra gerçekleşecek. Luban hard fork’u üç farklı Binance Akıllı Zincir (BSC) Evrim Önerisi (BEP) içeriyor: BEP-126, BEP-174 ve BEP-221. Bunların amacı ise ağı daha hızlı ve daha güvenli hale getirmek olarak tanımlanıyor.

BEP-126, blok yeniden düzenlemelerini neredeyse imkansız hale getiren Hızlı Sonluluk özelliğini getirmekte. Buna ek olarak, çift harcama ve MEV reorg saldırılarına, onaydan sonra geri döndürülemez işlemlere ve kripto borsaları ve DeFi protokolleri için verimli işlemlere karşı güvenliği artırdı.

BNB Kaç Dolar?

BNB fiyatı son 24 saatte %6 ve bir haftada %12 düştü. Fiyat şu anda 233 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 231 dolar ve 249 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %30 düşerek ilginin azaldığına işaret etti.

BNB fiyatı, ABD SEC’in Binance, Binance.US ve CEO Changpeng “CZ” Zhao aleyhine dolandırıcılık ve menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekten dava açmasının ardından baskı altında kaldı. BNB fiyatı o zamandan beri %25 düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.