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Dün geç saatlerde gelen resmi başvuru haklı olarak kripto para yatırımcılarının heyecanlanmasına neden oldu. Burada birkaç husus var. Öncelikle kısa vadede başvurunun onaylanmasından ziyade piyasa beklentisi önemli. İkincisi BlackRock normal bir şirket değil. Kripto paraları nasıl bir gelecek bekliyor?

Spot Bitcoin ETF Onaylanacak Mı?

Her ay veya ayı piyasalarında birkaç ayda bir yeni Bitcoin ETF başvuruları görmeye alıştık. Çok sayıda şirketin aktif değerlendirmeden olan başvuruları da var. Fakat dün akşam gelen Spot Bitcoin ETF başvurusu yatırımcılarda daha büyük bir heyecan uyandırdı. Çünkü başvuruyu yapan şirket BlackRock’tı ve onlar bugüne kadar hiç oyun oynamadı. Eric Balchunas böyle söylüyor.

“İlginç bir bilgi: BlackRock’ın ETF’leri SEC’e onaylatma rekoru var. Bugüne kadar 576 başvurundan 575’i onaylandı. Bu da bu kadar büyük olmasının bir başka nedeni, oyun oynamıyorlar. Onların bir şeyler bildiğine bahse girerim”.

BlackRock Neden Önemli?

Dünyanın en büyük şirketleri, markaları, bankaları, teknoloji şirketleri kabaca aklınıza gelebilecek çoğu binanın az veya çok ortağıdır. BlackRock 10 trilyon doların üstünde varlık yönetiyor bu da kripto paraların kümülatif değerinin tam 10 katıdır. Fidelity daha önceki dönemlerde kripto paralarla tanışan diğer trilyon dolarlık ABD şirketiydi. Geçtiğimiz yıl sonunda Fidelity Crypto başlatıldı. Bugünse BlackRock kendi Bitcoin ETF’i için başvuru yapıyor.

Peki bu milyarlarca dolarlık şirketleri bu işe mesai harcamaya iten şey ne? Piyasalardaki günlük işlem hacmi 20 milyar doların altına gerilemişken. Üstelik SEC dünyanın en büyük iki borsasının gırtlağına yapışalı sadece birkaç gün geçti.

Bloomberg’den Eric Balchunas bu şirketin onay alacağına inanmadığı bir ETF için başvuru yapmayacağını düşünüyor. Peki bugüne kadar tüm spot Bitcoin ETF başvuruları reddedilmişken BlackRock nasıl onay almayı bekliyor?

Grayscale hali hazırda Spot Bitcoin ETF onayı için mahkeme salonlarında mücadele vermeye devam ediyor. Ve uzmanlar dava bitmeden SEC’in bir onay verme ihtimalini zayıf görüyor. Peki SEC neden spot Bitcoin ETF başvurularını reddediyor?

“Bitcoin fiyatı yüksek volatilite içerir ve manipülatif hareketlere müsaittir. Kontrol edilemez, dolandırıcılığa karşı yatırımcılar için yeterli koruma yoktur”.

Grayscale duruşmasında SEC Avukatı buna benzer şeyler söyledi. Ama BlackRock hem siyasi hem de ekonomik gücüyle SEC’i alt edebilir. Lobi gücü çok büyük, ABD siyasetinde etkili ve CFTC kral kripto para biriminin emtia olduğu konusunda ısrar ediyor.

Zaman beni yanıltabilir ancak Eric Balchunas haklı, Rothschild ailesinin BlackRock’ı bu işe sonunu düşünerek ve onay alacağından ümitli olduğu için girmiş gibi görünüyor.