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Bitcoin fiyatı daha büyük volatilite dönemine hazırlanıyor gibi görünüyor ve SHIB olası yükseliş için zemini oluşturuyor. Geçmişte birçok kez önemli duyuru, lansmanlarla fiyatın arttığını görmüştük. Önümüzdeki dönemde benzer bir hareketlilik SHIB için şaşırtıcı olmayacak. Peki en büyük ikinci meme coin için beklentiler ne yönde?

Shiba Coin (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) fiyatı bu hafta 0,0000065 dolar seviyesine yakın kaldı. Altcoinler genelindeki satışlara rağmen meme coin yükselişin öncü sinyallerini göndermeye başladı. On-chain veriler Shiba Inu topluluğunu çevreleyen sosyal duyarlılıkta olumlu bir yükseliş eğilimi olduğunu gösteriyor. Bu da genelde fiyat yönünü yukarı çevirmeden önce gelen sinyallerden.

14 Haziran’da Shiba Inu geliştiricisi Shytoshi Kusama şifreli bir tweet ile yaklaşan bir ürün lansmanıyla dalga geçti. Bir gün sonra, bir başka önemli katılımcı “Lucie Shib” benzer bir paylaşım yaptı. Gizemli paylaşımlar topluluğu harekete geçirmeyi başardı.

Ayın çalkantılı bir şekilde başlamasının ardından, Shiba Inu yatırımcıları yeniden iyimserleşiyor. Santiment’in Ağırlıklı Duyarlılık metriği, proje hakkındaki olumlu yorumların sayısını olumsuzlarla karşılaştırarak proje duyarlılığı ölçüyor. Burada da kayda değer iyileşme var.

Shiba Coin Yorum

Üçüncü olarak borsalardaki SHIBA Coin bakiyesinde de keskin düşüş izlendi. Bu da fiyat için yükselişin öncü sinyallerinden kabul edilebilecek bir şeydir. Aşağıdaki Glassnode grafiği, SHIB sahiplerinin 9 Haziran ile 16 Haziran arasında borsalardan 4 trilyon tokenı nasıl taşıdığını göstermektedir.

IntoTheBlock’un verilerine göre SHIB için başlayacak yükseliş 0,00001 doları hedefleyebilir ancak 0,000008 dolar bölgesinde 32 trilyon SHIB token satın alan 88.000 adresin oluşturduğu satış duvarı yükselişi sınırlamak için hazır bekliyor. Bu direnç kırılırsa Shiba Inu’nun fiyatı muhtemelen 0,000010 dolara doğru yükselecektir.

Diğer taraftan SHIB fiyatının 0,000006 doların altına düşmesi halinde mevcut yükseliş senaryosu geçersiz kılınacak. Ayrıca sonraki destek seviyesi olan 0,000005 dolara kadar satışların hızlanması da muhtemeldir. Şimdilik BTC fiyatındaki pozitiflik nedeniyle Shiba Coin boğaları bir nebze rahatlamış görünüyor.