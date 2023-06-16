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Fed son toplantının ardından faizleri sabit bıraktı ve Temmuz ayında artış sinyali verdi. Şimdi de altı aylık rapor yayınlandı. Bitcoin fiyatı yaklaşık 600 dolar aşağı inip tekrar yukarı çıktı. Fed’in altı aylık raporunda pek bilinmeyen şeyler yok.

Fed Son Dakika

Fed altı aylık para politikası raporunu yayınladı. Özellikle kredi sıkılaşmasıyla alakalı detaylar raporda merak ediliyordu. Henüz faiz tavanı konusunda karar vermeyen Fed üyeleri Temmuz ayında gelecek verilere bağlı olarak karar alacak. Raporda öne çıkan detaylar şunlar;

Sıkılaşan kredi koşulları ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyecek.

Bankacılık sistemi sağlam ve dirençli kalmaya devam ediyor.

Enflasyonu frenlemek için trendin altında bir büyüme dönemi gerekecek.

Mart ayında yaşanan çalkantı özellikle orta ölçekli ve küçük bankaların kredi verme koşullarını etkiledi.

Fed faiz görünümü önemli ölçüde belirsiz

görünümü önemli ölçüde belirsiz Enflasyonun yavaşlaması işgücü piyasasının gevşemesine bağlı olacak.

Konut dışı temel hizmetler enflasyonunda gevşeme işaretleri görülmedi.

Finansal koşullar Ocak ayından bu yana daha da sıkılaştı.

Powell tarafından yapılan açıklamalardan çok farklı bir şey yok ancak sıkılaşmanın devam ettiğini görmek güzel. Üstelik orta ve küçük ölçekli bankaların yaşadığı kredi sorununa yapılan vurgu bunun piyasaya etkisinin de nispeten güçlü olacağını söylüyor. Eğer Temmuz ayında gelecek veriler anormal gelmezse devam eden düşüş nedeniyle Fed faiz artışını 1 ay daha pas geçtiklerini söyleyebilir.

Kripto Paralar Hareketlendi

Dün gelen BlackRock haberi istenen ölçüde olmasa da yatırımcıları cesaretlendirdi. BTC fiyatı 15 dakikalık mumda 25.170 dolar seviyesine indikten sonra hızla 25.700 seviyesini aştı. Satışların ardından gelen hızlı alımlar yatırımcıları 26.000 dolar için heyecanlandırsa da şimdilik fiyat durulmuş görünüyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinin yaptığı ETF başvurusuna rağmen BTC beklenen ölçüde alıcı çekemiyor.

Fakat kripto paralarda sürpriz hareketleri görmeye alışığız. Büyük haberlerin ardından birkaç gün içinde piyasanın bunu fiyatladığını gördük. Belki de hafta sonu BlackRock rallisi için en doğru zamandır? Kral kripto para biriminin düşüşü sonlandırmak için 25.830 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var.