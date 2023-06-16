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Londra merkezli kurumsal blockchain çözüm sağlayıcısı Quant, çok önemli bir ortaklık duyurusu ile gündeme giriş yaptı. Quant, İngiltere Merkez Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası gibi iki dünya devi kurum ile ortaklık imzaladığını vurguladı. İki kurumun Rosalind isimli projesi, Quant önderliğinde ilerletilecek. Bu girişim, CBDC sistemlerinin geliştirilmesi için API’ların potansiyeline mercek tutmayı hedefliyor.

Quant, Yeni Ortaklığı Paylaştı

Quant (QNT) bu haber ile bir anda %8 yükseliş elde etti ve ciddi bir ivme yakaladı. Son 14 günde sert bir düşüş eğilimi içerisinde olan QNT, bu haber ile aslında düşüş eğilimini kırıp nefes alabilir. 1 yıllık süre içerisinde hala yemyeşil olan QNT, %137 yükseliş ile aslında mevcut ayı sezonundan en az etkilenen kripto paralardan birisi olduğunu gösteriyor. Bu da QNT’nin teknolojisine ve arkasındaki ekibe bağlı olarak gerçekleşiyor olabilir.

QNT fiyatı bu sayede 100 dolar üzerine tekrar çıktı ve buradan sonra eski ivmesini devam ettirebilir. QNT’nin bu kapsamdaki en büyük rakibi ise Ripple ve dolaylı yoldan XRP olarak biliniyor. Kripto para sektöründeki önemli isimlerden Ripple, daha önce bir CBDC projesi kapsamında İngiltere Merkez Bankası ile ortaklık imzaladığını vurgulamıştı. Bu ortaklık sadece Dijital Sterlin için imzalandı ve şimdi QNT de farklı bir ortaklık ile gündemde.

XRP’ye Rakip

Ripple bunun yanı sıra kısa süre önce Kolombiya Merkez Bankası ile de ortaklık imzaladı. QNT, benzer bir hizmet sunuyor ve kurumsal blockchain çözümleri hazırlıyor. XRP’nin yeri burada nispeten farklı olsa da QNT ile Ripple nispeten aynı klasmanlar içerisinde yer alıyor denebilir.

XRP’nin performansına bakıldığında ise bunun 24 saat içerisinde %3 düşüş yaşadığı gözlerden kaçmıyor. Kripto para sektörü genel olarak düşüş trendi içerisinde ve BTC de 25.450 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde 24.000 dolara kadar çekilen BTC aslında şu an nispeten iyi bir noktada. XRP ise diğer altcoinlere kıyasla bile daha çok düşüş yaşayarak alarm vermeye başlamış gibi gözüküyor.