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  •   3 Altcoin, 0,10 Doların Altındaki Fiyat ve Grafikleri İle Dikkat Çekiyor: Haftaya Dikkat Edilecek 3 Altcoin!

3 Altcoin, 0,10 Doların Altındaki Fiyat ve Grafikleri İle Dikkat Çekiyor: Haftaya Dikkat Edilecek 3 Altcoin!

Özet

  • Kripto para sektöründeki belirsizlik son hız devam ediyor.
  • Yatırımcılar ise daha fazla risk alıp, düşük likiditeli altcoinlere yöneldi.
  • KAS, XCD ve BDX, bu yönleriyle dikkat çekiyor.
  • Piyasaya etkisi: nötr
16:25
16 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 25.000 dolar altındaki sıkıntılı pozisyonundan kurtulsa da kripto para sektöründe tam olarak bir rahatlama geldiğini söylemek zor. BTC/USD paritesi son 24 saat içerisinde %2 yükselirken, kripto para piyasasının geneli de %2 yükseliş yakaladı. Bu esnada altcoinlerde ise benzer bir hareketlilik görülmedi ve özellikle top 10 içerisindekilerin nispeten kızıl kaldığı söylenebilir. Birim fiyatı 0,10 doların altında olan bu 3 altcoin ise önümüzdeki haftaya hareketli bir başlangıç yapabilir.

Düşük Likiditeli Altcoinlerin Riskleri ve Avantajları

Özellikle Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının arasında, birim fiyatı düşük olan kripto paraların değerlemesinin daha yüksek olabileceği izlenimi mevcut. Bu durum aslında çok doğru olmamakla birlikte yatırımcıları çeşitli hatalara sürükleyebiliyor. Buna karşın birim fiyatının yanı sıra likiditesi de bir hayli düşük olan kripto paralarda, likiditesi yüksek olanlara kıyasla çok sert yükselişlerin yaşanma ihtimali daha olası.

Bu durum tabii ki düşüşlerde de aynı. 1 milyon dolarlık bir alımın BTC/USD paritesinde yaratacağı etki ile 10.000 dolar ticari hacme sahip kripto paranın durumunda yaratacağı etki çok farklı olacaktır. Bu kapsamda, birim fiyatı ve ticari hacmi açısından sürprizlere açık üç altcoini sizler için derledik.

Kaspa (KAS)

En hızlı ve “saf” Proof-of-Work (PoW) konsensüs mekanizmasına sahip blockchain ağı olma hedefiyle yola çıkan Kaspa, son haftalarda adından çokça söz ettirdi. Kaspa, KuCoin gibi önde gelen borsalarda da listelendi ve popülerliğini sürdürüyor. KAS, gün içerisinde de %14 yükseliş elde etti ve 0,02 dolar seviyesine yükseldi. Son 14 günde %30 yükselene KAS için yatırımcıların hedefi de 0,1 dolar seviyesi.

XDX Network (XDC)

İkinci sırada ise kurumsal düzeyde açık kaynaklı blockchain ağı XDC Network yer alıyor. Özellikle kısa süre önce Dubai’ye geçiş yapan altcoin projesi, burada tanınırlık ve bilinirlik yaratmaya çalışıyor.

24 saat içerisinde %2 yükseliş elde eden XDC, 0,03 dolardan işlem görüyor ve aslında 0,1 dolar hedefine KAS’tan daha yakın.

Beldex (BDX)

Beldex (BDX) ise merkeziyetsiz uygulamaları barındıran özel bir ekosistem olarak yatırımcıların karşısına çıkıyor ve son dönemde ciddi tanınma elde etti. 24 saat içerisinde %7 yükselen BDX, CoinGecko üzerinde en çok aranan kripto paralardan birisi.

BDX fiyatı 0,05 dolar seviyesinde ve bunun alacağı ivme ile 0,1 doları zorlaması beklenebilir. Tabii ki likiditesi düşük bu altcoinler için riskin de yüksek olduğu unutulmamalı.

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