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Amerika Birleşik Devletleri Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Perşembe günü OKCoin CEO’suna gönderdiği bir mektupta kripto para borsası Okcoin’in sigortasız mevduatları sigortalı olarak yanlış beyan ettiğini veya kapsam hakkında yanlış bilgi verdiğini ifade ederek borsayı suçladı.

Bir Borsa Daha Regülatörlerin Radarına Girdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Binance ve Coinbase‘e menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçeleriyle ardı ardına açtığı davalar, kripto şirketleri ile regülatörlerin arasındaki gerilimin tırmanmasına neden oldu. FTX iflası ve TerraUSD çöküşü gibi son dönemlerde yaşanan birçok olumsuz gelişme, regülatörlerin de kripto şirketlerine karşı daha katı bir tutumu benimsemesini sağladı.

Öte yandan FDIC’nin gönderdiği uyarı mektubu ile birlikte bir kripto para borsası daha regülatörlerin radarına girmiş oldu. FDIC, Okcoin CEO’suna yolladığı mektupta borsanın yanlış beyanda bulunduğunu bildirdi.

FDIC’den Uyarı Niteliğinde Mektup

Amerika Birleşik Devletleri Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Perşembe günü Okcoin CEO’suna gönderdiği mektupta Okcoin borsasının sigortasız mevduatları sigortalı olarak yanlış beyan ettiğini öne sürdü. FDIC, borsanın 2020 tarihli bir blog gönderisinde “San Francisco merkezli OKCoin’in platformunu seçmek için en önemli 10 nedenden biri” temalı bir içerikte “OKCoin hesaplarında FDIC sigortası ile ABD genelinde lisanslı” ifadesinin yer aldığını belirtti.

Ayrıca OKCoin’in pazarlama müdürünün “USD mevduatlarında FDIC sigortası sunuyoruz” ifadesini kullandığı bir Twitter gönderisine de atıf yapan FDIC, borsanın yanlış bir beyanda bulunduğunu ifade etti.

Düzenlemelerin ihlal edilmesi durumunda sivil ceza uygulama yetkisine sahip olan FDIC, mektubunda OKX’e bağlı Okcoin’in sigortasız mevduatları sigortalı olarak yanlış beyan ettiğini belirterek mektupta “Aslında, OKCoin FDIC sigortalı değildir ve FDIC mevduat dışı ürünleri sigortalamaz” ifadesine yer verdi.