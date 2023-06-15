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Kral kripto para birimi için fiyat hareketleri karıncaları çeken şeker gibi. Ayı piyasalarındaki karamsarlığın sebebi de bu. İnsanlar piyasalar düşerken sadece kötü haberlere odaklanır ve ortaya bir paradoks çıkar. Kötü haberler yüzünden düşen fiyat veya düşen fiyat yüzünden gelen kötü haberler.

Haberlerin Kripto Fiyatına Etkisi

Azalan likidite ve kripto para piyasalarından uzaklaşan yatırımcılar fiyat düşüşünün temelini oluşturuyor. Kripto paraların kümülatif hacim 20 milyar doların altına kadar düştü. Son fiyat hareketlerini de incelersek nispeten cılız satışların fiyatı oldukça büyük ölçüde yerinden oynattığını görüyoruz. O halde kötü haberlerden daha kötüsü piyasadaki likiditenin sığlaşmasıdır.

Örneğin bugün Bitcoin’in 50 bin dolara ulaştığını düşünelim. Aralık ayında Fidelity’nin başlattığı kripto yatırım hizmetinden tutun trilyon dolarlık diğer şirketlerin kripto odaklı attığı adımlara kadar onlarca yükseliş gerekçesi sayılabilir. Tıpkı bugün düşen fiyata gerekçe olarak onlarca haberin gösterilmesi gibi.

Fiyat hareket eder ve haberler arkasından gelir. Bugünlerde ayı piyasalarının zorlayıcı ortamı şekere koşan karıncalar gibi kriptonunun üstüne geliyor.

Kripto Boğası Neyle Gelecek?

Coinbase dün yayınladığı bir raporda, tutarlı bir yükseliş anlatısının Bitcoin‘in mevcut likiditesi ve ABD dolarının gücü nedeniyle karmaşık olduğunu söyledi. Raporda, piyasaların gelecekteki kıtlık vaadinin Bitcoin‘in fiyatını olumlu yönde etkilemesini beklerken, varlığın emisyon oranındaki önceki düşüşlerin belirgin bir model sunmadığı belirtildi.

Likiditede yakın zamanda görülen bir artış, yalnızca 2024 baharında gerçekleşecek bir olay hakkında çok fazla fikir vermiyor. Halving’in ardından madencilerin bir işlem bloğunun hash’ini çözme ödülleri yaklaşık 3 BTC’ye düşüyor. Yarılanmalar kabaca her dört yılda bir gerçekleşir ve Bitcoin’in deflasyonist bir varlık olarak değerine katkıda bulunur.

İçeriden kaynaklar bugün erken saatlerde varlık yöneticisi BlackRock‘ın bir Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) için başvuruda bulunma niyetinde olduğunu açıkladı. Şirketin Coinbase’i kurumsal bir saklama kuruluşu olarak kullanmayı planladığı bildirildi. Onaylanması halinde, yeni ETF ve potansiyel emeklilik fonu Bitcoin tahsisleri, yarılanma için doğru zamanda piyasalara çok ihtiyaç duyulan likiditeyi enjekte edebilir. Bitcoin piyasasının derinliği, önemli piyasa yapıcı Alameda Research’ün çöküşünden sonra zarar gördü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, varlık yöneticisinin Grayscale Bitcoin Trust’ı (GBTC) bir ETF’ye dönüştürme talebini reddetmesinin ardından şu anda Grayscale Investments ile mahkemede mücadele ediyor. Grayscale için kazanılacak bir zafer, ilgili hissedarların GBTC hisselerini kullanmalarına izin vererek Bitcoin’in likidite eksikliğini de kısmen hafifletebilir.