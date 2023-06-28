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Binance borsası yeni bir projenin de kripto para dünyasına kazandırılmasına yardımcı oluyor. BlackRock sonrası ilk listeleme. Listelemelerde zamanlama son derece önemlidir. Örneğin SUI Coin tam bir kaosun ortasında doğdu ve beklenen performansı halen gösterebilmiş değil. Ancak MAV Coin için şartlar fazlasıyla müsait.

MAV Coin Listelendi

Maverick, likidite sağlayıcıların yüksek sermaye verimliliği elde etmelerini ve istedikleri Likidite Sağlama (LP) stratejisini yürütmelerini sağlayan, birleştirilebilir, merkezi olmayan bir finans altyapısıdır. DeFi bugün olduğundan daha büyük oranda gelecekte talep görmeye devam edecek. Çünkü genişleyen yatırımcı tabanı özellikle FTX gibi kötü örnekleri duydukça risklerini azalma fikrine sıcak bakıyor. Eğer kaybedeceksem kendi hatam yüzünden olsun diyen yatırımcılar DeFi platformlarını kullanıyor. Bu yüzden Maverick tarzı DeFi altyapısının iyileştirmeye odaklana projelerden önemli bir bölümünü gelecekte daha büyük talep görmesi muhtemel. Bu da uzun vadede fiyatlarının yukarı gidebileceğini gösteriyor.

Saat 11:00 itibariyle Binance listelemeyi BTC, TUSD ve USDT paritelerinde yaptı. Aynı dakikalarda sabah duyurduğumuz airdrop için claim işlemi de açılmış oldu.

MAV Coin Alınır Mı?

Proje, 2.000.000.000 MAV toplam token arzının 360.000.000’unun satıldığı üç tur özel token satışından 17.460.000 USD toplamıştır. En son özel token satış turunda MAV fiyatı 0,1 USD olmuştu. 13 Haziran 2023 itibarıyla, toplam MAV Token arzı 2.000.000.000’dur ve listeleme sonrasında dolaşımdaki arz 250.000.000 olacaktır (toplam token arzının ~%12,5’i). Şimdi listelemelerde fiyat anormal hareketler yapabilir ancak dengesini bulması için 24 saate ihtiyacı var.

Ufak bir tüyo vermiş olayım, Binance listelemelerinde ertesi gün alım yapan yatırımcılar sonraki 7-9 gün arasında (kabaca bu aralıklar) genelde kazanç elde etti. Yani bugün eğer gerçek dip fiyatı tespit edebilirseniz veya yarın cazip bir alım noktası bulabilirseniz bu kazanç getirebilir. Ama diğer taraftan SUI Coin gibi örnekler var ve MAV Coin’in benzer bir kader yaşamayacağının garantisi yok. O halde kendi araştırmanızı yaparak risk profiline uygun hareket etmeniz menfaatinize olandır.

Ufak bir detay da yukarıdaki dolaşım arzı grafiğidir. Uzun vadeli yatırımcıların kilit açılışlarını dikkate alması gerek. Fakat kısa vadecilerin asıl dikkate alması gereken önümüzdeki birkaç ay boyunca arzın hangi seviyede kalacağıdır.