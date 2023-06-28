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2022 yılını kabusa çeviren FTX iflası çok sayıda kripto şirketinin de iflas etmesine neden olmuştu. Bu yıl birkaç kez iflas komitesi borsanın yeniden başlatılabileceğinden bahsetmişti. Yetkililer Haziran sonuna işaret etmiş olsa da ayın bitmesine 2 gün kala borsa tekrar başlatılmış değil. Fakat gelişmeler var.

FTT Token Neden Yükseliyor?

WSJ haberine göre FTX Global’in yeniden başlatılması için görüşmelere başlandı. Kaynaklar yeniden markalaşma ile borsanın başlatılacağını söylüyor. FTX, yeni yöneticilerin şirketin geçen yılki çöküşünden önce yaklaşık 9 milyar dolarlık müşteri fonunun nasıl çalındığına ışık tutmasıyla itibarı darbe almaya devam ederken bile, amiral gemisi uluslararası kripto para borsasını canlandırma çabalarına devam ediyor.

Kasım ayında iflas başvurusunda bulunduğunda görevi devralan İcra Kurulu Başkanı John J. Ray III, şirketin “FTXcom borsasının yeniden başlatılması için harekete geçildiğini” söyledi. Görüşmelere aşina olan kişiler, başarısız kripto şirketinin yatırımcılarla FTXcom borsasının potansiyel bir yeniden başlatılmasını destekleme konusunda ortak girişim de dahil olmak üzere yapılar aracılığıyla erken görüşmeler yaptığını söyledi.

Bu arada son dakika olarak duyurduğumuz gelişme ilk 1 dakika içinde değerlendiren yatırımcılara iyi bir alım fırsatı vermiş görünüyor.

FTX Borsası Tekrar Açılacak Mı?

İçeriden kaynaklara dayandırılan habere göre Blockchain teknoloji şirketi Figure borsanın yeniden başlatılması sürecinde destek vermeye hazır. Figure daha önce Celsius’un yeniden başlatılması için de teklif veren grubun içinde yer alıyordu.

Ray bu yılın başında yaptığı açıklamalarda borsanın suç teşkil eden davranışlarına rağmen iş modelinin uygulanabilir olduğunu savundu. Ayrıca borsanın yeniden başlatılması için ekip oluşturduğu açıklamasını da ilk kez Ocak ayında yaptı. İflas etmeden önce en büyük ikinci kripto para borsası konumunda olan FTX daha sonra müşterilerine sahte kripto paralar satmaktan tutun, müşteri varlıklarıyla lüks harcamalar yapılmasına kadar birçok suçlamanın odağı oldu.

FTX, milyonlarca müşterisi için kapanmaktan daha iyi bir sonuç olacağı umuduyla yeniden başlatma planını ciddi biçimde düşünüyor.

Şirketin elinde şimdilik yaklaşık 7 milyar dolar likit varlık bulunuyor. Ancak müşteri alacakları, kurumsal borçlar ve dava giderleri nedeniyle bu rakam şimdilik yeterli görünmüyor. Borsanın yeniden faaliyete geçip başarısız olma ihtimali ve burada doğacak maddi kayıp mahkemenin plana onay vermemesini sağlayabilir.