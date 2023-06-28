Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   ABD, Japonya, İngiltere ve AB Merkez Bankası Başkanları Konuşuyor! Kripto Ne Olacak?

ABD, Japonya, İngiltere ve AB Merkez Bankası Başkanları Konuşuyor! Kripto Ne Olacak?

Özet

  • Merkez Bankaları enflasyon hedefini yukarı yönlü revize etmeyecek.
  • Powell bu yıl 2 faiz artışı daha olacağını söylüyor.
  • 2025 yılına kadar Fed enflasyonun %2'ye düşmesini beklemiyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
17:16
28 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları makro ekonomiyle uzun süredir yakından ilgileniyor. Bugün de gündem ECB Forum’daki açıklamalar. Dolar endeksi açıklamaların ortasın bir nebze zayıflasa da öldürücü bir darbe almış değil. Diğer taraftan bugün heyecan verici, yeni bir açıklama da yapmadılar.

Merkez Bankalarının Açıklamaları

4 büyük merkez bankasının başkanları ECB etkinliğinde toplantı ve ekonomide güncel görünümü değerlendiriyorlar. Yarın da aynı saatlerde açıklamalar yapıldığını göreceğiz. Eğer sürpriz biçimde ortak bir karar duyurur veya daha önce söylediklerinden farklı söylemlerde bulunurlarsa bu volatiliteyi artırabilir.

AB Merkez Bankası Başkanı Lagarde önümüzdeki ay faizi artışı yapmayı planladıklarını söyledi. Powell ise işgücü piyasasından şikayet ediyor. Fed başkanı yıl sonuna kadar iki faiz artışı konusunda üyelerin çoğunun fikir birliğinde olduğunu açıkladı. İngiltere MB Başkanı Bailey ise bu yıl manşet enflasyonda belirgin düşüş bekliyor.

Merkez Bankası başkanları enflasyon hedeflerinin düşürülüp düşürülmeyeceğiyle alakalı soruya hayır cevabını verdiler.

Ayrıca Powell şunları söyledi;

“Bu yıl veya gelecek yıl enflasyonun %2’ye ineceğini düşünmüyorum. Ancak ilerleme kaydettiğimizi biliyorum. Fed ihtiyaç duyduğu sürece kısıtlayıcı olacak.”

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Merkez bankası başkanları kendi başlarına yaptıklarından farklı açıklamalarda bulunmadı. Powell neredeyse aynı şeyleri söyleyip durdu. 4 merkez bankası patronunun hep bir ağızdan enflasyon hedefimizi yukarı revize etmeyeceğiz dediğini duyduk. Özetle kripto para piyasalarını baskılayan sıkı para politikasının önümüzdeki toplantılarda da devam edeceğinin net sinyalini verdiler. Bu durum makro cephede kriptoyu baskılayacak bir husus.

Powell yıl sonuna kadar 2 faiz artışı yapabiliriz derken üyeler arasındaki fikir birliğine vurgu yaptı. Bu da daha önce açıkladığımız yapışkan çekirdek enflasyon konusunda iyimserlikten uzak olduklarını teyit ediyor. Cuma günü gelecek ABD PCE verisi piyasaların Temmuz faiz artışını fiyatlamaya başlamasını sağlayabilir.

Bitcoin fiyatı 30.000 dolar seviyesinden 30.400 dolara ulaştı. Ancak halen kritik destek bölgesini geri alabilmiş değil. Bu tarz hareketler daha aşağıdaki desteklerin test edilmesine neden olabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Şaka Değil 900 Milyon Token Yakılacak! Binance Destekli Altcoin Yakım Mekanizmasıyla İlgili Öneri!
Şaka Değil 900 Milyon Token Yakılacak! Binance Destekli Altcoin Yakım Mekanizmasıyla İlgili Öneri!
ABD Kriptoyu Çin’e Alın Tepside Sundu! Neler Oluyor?
ABD Kriptoyu Çin’e Alın Tepside Sundu! Neler Oluyor?
Binance Borsasındaki Altcoin Tamamen Değişecek! Fiyatı Yükselebilir!
Binance Borsasındaki Altcoin Tamamen Değişecek! Fiyatı Yükselebilir!
Son Dakika: 347 Milyon Dolarlık Alım Müjdesi! Kripto Paralara İlgi Devam Ediyor!
Son Dakika: 347 Milyon Dolarlık Alım Müjdesi! Kripto Paralara İlgi Devam Ediyor!
Justin Bennett: Dikkate Almayabilirsiniz Ancak Kripto Paralarda Olacak Şey Bu!
Justin Bennett: Dikkate Almayabilirsiniz Ancak Kripto Paralarda Olacak Şey Bu!
Altcoinler Artmaya Devam Edecek Mi? 28 Haziran Güncel Kripto Para Piyasası Grafikli Yorumu!
Altcoinler Artmaya Devam Edecek Mi? 28 Haziran Güncel Kripto Para Piyasası Grafikli Yorumu!
Son Dakika: FTT Token Neden Yükseliyor? FTX Müjdesi!
Son Dakika: FTT Token Neden Yükseliyor? FTX Müjdesi!
Son Dakika: Maverick (MAV) Binance Borsasında Listelendi! MAV Coin Alınır Mı?
Son Dakika: Maverick (MAV) Binance Borsasında Listelendi! MAV Coin Alınır Mı?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023