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Kripto para piyasaları makro ekonomiyle uzun süredir yakından ilgileniyor. Bugün de gündem ECB Forum’daki açıklamalar. Dolar endeksi açıklamaların ortasın bir nebze zayıflasa da öldürücü bir darbe almış değil. Diğer taraftan bugün heyecan verici, yeni bir açıklama da yapmadılar.

Merkez Bankalarının Açıklamaları

4 büyük merkez bankasının başkanları ECB etkinliğinde toplantı ve ekonomide güncel görünümü değerlendiriyorlar. Yarın da aynı saatlerde açıklamalar yapıldığını göreceğiz. Eğer sürpriz biçimde ortak bir karar duyurur veya daha önce söylediklerinden farklı söylemlerde bulunurlarsa bu volatiliteyi artırabilir.

AB Merkez Bankası Başkanı Lagarde önümüzdeki ay faizi artışı yapmayı planladıklarını söyledi. Powell ise işgücü piyasasından şikayet ediyor. Fed başkanı yıl sonuna kadar iki faiz artışı konusunda üyelerin çoğunun fikir birliğinde olduğunu açıkladı. İngiltere MB Başkanı Bailey ise bu yıl manşet enflasyonda belirgin düşüş bekliyor.

Merkez Bankası başkanları enflasyon hedeflerinin düşürülüp düşürülmeyeceğiyle alakalı soruya hayır cevabını verdiler.

Ayrıca Powell şunları söyledi;

“Bu yıl veya gelecek yıl enflasyonun %2’ye ineceğini düşünmüyorum. Ancak ilerleme kaydettiğimizi biliyorum. Fed ihtiyaç duyduğu sürece kısıtlayıcı olacak.”

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Merkez bankası başkanları kendi başlarına yaptıklarından farklı açıklamalarda bulunmadı. Powell neredeyse aynı şeyleri söyleyip durdu. 4 merkez bankası patronunun hep bir ağızdan enflasyon hedefimizi yukarı revize etmeyeceğiz dediğini duyduk. Özetle kripto para piyasalarını baskılayan sıkı para politikasının önümüzdeki toplantılarda da devam edeceğinin net sinyalini verdiler. Bu durum makro cephede kriptoyu baskılayacak bir husus.

Powell yıl sonuna kadar 2 faiz artışı yapabiliriz derken üyeler arasındaki fikir birliğine vurgu yaptı. Bu da daha önce açıkladığımız yapışkan çekirdek enflasyon konusunda iyimserlikten uzak olduklarını teyit ediyor. Cuma günü gelecek ABD PCE verisi piyasaların Temmuz faiz artışını fiyatlamaya başlamasını sağlayabilir.

Bitcoin fiyatı 30.000 dolar seviyesinden 30.400 dolara ulaştı. Ancak halen kritik destek bölgesini geri alabilmiş değil. Bu tarz hareketler daha aşağıdaki desteklerin test edilmesine neden olabilir.