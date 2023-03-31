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Geldi! Son Dakika ABD Verisiyle Kripto Paralar Hareketlendi! Bitcoin Son Durum!

Faiz artışlarının artık durması için bugün bu verinin beklenti altı gelmesi gerekiyordu.
15:34
31 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar için en büyük baskı Fed ve diğer merkez bankalarının yaptıkları faizleri artışları. 2022 bu yüzden can sıkıcı derecede zordu. Fed’in enflasyon baskısı sebebiyle yaptığı faiz artışı küresel ölçekte doların değer kazanmasına ve riskli varlıkların erimesine neden oldu. Diğer para birimlerine karşı güçlenen dolar küresel çapta hızlı faiz artışlarını da mecburi hale getirdi.

ABD PCE Verisi

Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi biraz önce açıklandı. Bu veri ABD genelindeki kişisel tüketim harcamalarındaki artışı yansıtıyor. PCE olarak isimlendirilir. Bir de çekirdek PCE vardır bu da besin ve enerji haricindeki mal, hizmetlerin enflasyon oranını yansıtır. Özetle enflasyon noktasında piyasaların yakından izlediği oldukça kritik bir veridir. Verinin beklenti altı gelmesi Fed’in üzerindeki enflasyon baskısının azalmaya başladığını gösterir.

  • Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Açıklanan: %4,6 (Beklenti: %4,7 Önceki: %4,7)
  • Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi: %5 (Beklenti: %5,1 Önceki: %5,4)
  • Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (Aylık) Açıklanan: %0,3 (Beklenti: 0,4% Önceki: 0,6%)

Veri beklentiden iyi geldi ve bu senaryoda enflasyondaki gevşeme devam ediyor demektir. Bitcoin fiyatı verinin pozitif gelmesiyle birlikte hızla 28.000 dolar seviyesini aştı. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 28.130 dolarda bulunuyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ABD vatandaşlarının tüketim harcamalarındaki fiyat artış hızı yavaşlamaya devam ediyor. Son gelen enflasyon verisindeki düşüşün yavaşlaması artık enflasyon artabilir endişelerini beraberinde getirmişti. Ancak son gelen veriler enflasyonda düşüşün devam etmekte olduğunu gösteriyor. Öte yandan petrol fiyatındaki düşüş ve barınma enflasyonunun gecikmeli de olsa genel enflasyona sağlayacağı katkı risk piyasalarını daha da cesaretlendirebilir.

Kripto paraları da içine alan risk piyasaları 12 Nisan tarihli enflasyon verisinin ardından artık Fed’in faiz tavanını muhtemelen fiyatlamaya başlayacak. Fed krediye erişim noktasında artan sorunun da ekonomide oluşturacağı baskıya dikkat çekip daha fazla artış (maks 50bp hariç) gelmeyebileceği imasında bulunmuştu. Şimdi gelen veriler maksimum 25bp faiz artışının ardından Fed’in tavana ulaşabileceğini gösteriyor.

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