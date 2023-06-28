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Herkes spot Bitcoin ETF onayını beklerken işin kolayını bulmuş biri var. O ETF ihtiyacını çoktan çözdü. Evet MicroStrategy’den bahsediyorum. Saylor’un yönetimindeki şirket devasa BTC birikimi sayesinde adeta Spot Bitcoin ETF gibi işlem görüyor.

MicroStrategy Bitcoin Aldı

MicroStrategy, Bitcoin başına ortalama 28.136 $ fiyatla ~347,0 milyon $ karşılığında 12.333 BTC daha satın aldı. Peki Bitcoin fiyatı bu hamleye karşılık verdi mi? Elbette değil, Saylor’un şirketi tarafından yapılan alımlar kral kripto para biriminin çoğu zaman umurunda olmuyor. Hatta alım duyurusunun ardından birçok kez fiyatın düştüğünü bile görmüştük.

Birkaç dakika önce Michael Saylor alım haberini şöyle duyurdu;

“MicroStrategy, #bitcoin başına ortalama 28.136 $ fiyatla ~347,0 milyon $ karşılığında 12.333 BTC daha satın aldı. Bitcoin başına ortalama 29.668 dolar maliyetle 152.333 BTC tutuyoruz.”

Spot Bitcoin ETF Eşittir MSTR

29 Nisan ve 27 Haziran tarihleri arasında yapılan alımlarla birlikte şirketin elindeki BTC miktarı 150 bini geçti. Son büyük alım, MicroStrategy’nin Nisan ayında toplam 23,9 milyon dolar karşılığında 1.045 bitcoin daha satın almasından iki ay sonra gerçekleşti. Borçlanarak, karlarını kullanarak sürekli Bitcoin alımı yapan şirket aslında bu stratejisi sayesinde gayri resmi Spot Bitcoin ETF’e dönüştü. BTC fiyatındaki pozitif dalgalanmalar MSTR hisselerini de yukarı çekiyor. Aynı şekilde fiyat düşüşü de hisselerin çakılmasına neden oluyor.

Daha önce birkaç kez değindiğimiz gibi trilyon dolarlık şirketlerin müşterileri de bu yüzden MicroStrategy hisselerine yoğun ilgi gösteriyor. Başta BlackRock olmak üzere çok sayıda varlık yönetim şirketi elinde müşterileri için MSTR hisseleri tutuyor.

Michael Saylor’un çılgın stratejisi sayesinde SEC herhangi bir onay vermese de nitelikli yatırımcılara borsadan Bitcoin satın alma imkanı tanıdı. Eski kripto karşıtlarından olan Saylor son boğa sezonunda gömlek değiştirdi ve kendini en büyük bitcoin boğası olarak tanımladı.

Tek sorun Bitcoin fiyatının Saylor’u sevmiyor oluşudur. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 30.300 dolar civarında bulunuyor.