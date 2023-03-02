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Merakla beklendiği ifade edilen AAA Web3 oyunu Undeads Metaverse, ilk halka açık mint etkinliğinin en önde gelen NFT koleksiyoncularından bazılarını çektiğini duyurdu. Whitelist aşamasında, efsanevi ve diğer NFT’lere olan talepte bir artış görüldüğü ve kriptonun en büyük NFT koleksiyoncularının birçoğunun bu fırsatı değerlendirdiği ifade ediliyor.

Yapılan açıklamalara göre Undeads Metaverse’in ilk destekçileri için bir ödül olan Efsanevi Kutu, oyunun ömrü boyunca bir onur sembolünü temsil eden benzersiz ve son derece sınırlı bir teklif. Efsanevi Kutu, ALT Animation tarafından üretilen ve sahibinin efsanevi zombisinin tarihini ve sanat eserlerini sergileyen, hem dijital hem de fiziksel formatlarda mevcut olan özel bir çizgi roman içeriyor. Buna ek olarak, Efsanevi Kutu, sahibinin oyun karakterinin NFT sanat eserini yansıtan ve oyunda oynanabilen eksiksiz bir 3D versiyonuyla birlikte geliyor. Yapılan açıklamalara göre efsanevi zombi sahipleri ayrıca UDS tokenlarından oluşan ek bir airdrop ve Undeads Merch Box satışına öncelikli erişim elde edecek.

Ekibin iddialarına göre kayda değer katılımcılar arasında 18 milyon dolar değerinde NFT’ye sahip olan önde gelen ve saygın bir koleksiyoncu olduğu ifade edilen n0b0dy.eth, NFT’leri 2 milyon dolar değerinde olan @CliveAlderman ve BAYC’nin anonim bir sahibi yer alıyor.

CEO Leo Kahn, “Whitelist etkinlik reklamımız, kısa süre önce başlayan halka açık mint öncesinde yüksek bir notla başladı. Whitelist noktalarımızın aşırı talep görmesiyle muazzam bir artış yaşadık, bu da piyasadaki soğuktan çıkabileceğimizi gösteriyor” sözlerini kullandı.

Undeads Metaverse Hakkında

Ekibin açıklamalarına göre Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’si. Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarına olanak sağlamak için inşa edildi. Nihayetinde Undeads, ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlıyor.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahip. Çatışma iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: İnsanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstlenirler. Undeads ayrıca gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunları ile yüklü.

Undead FZE LLC Hakkında

Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 70’in üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında ortaklardan oluşan geniş bir ağa sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.