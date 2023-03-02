Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


En Büyük NFT Koleksiyoncuları Undeads Metaverse NFT Drop’a Katıldı

13:07
2 Mart 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Merakla beklendiği ifade edilen AAA Web3 oyunu Undeads Metaverse, ilk halka açık mint etkinliğinin en önde gelen NFT koleksiyoncularından bazılarını çektiğini duyurdu. Whitelist aşamasında, efsanevi ve diğer NFT’lere olan talepte bir artış görüldüğü ve kriptonun en büyük NFT koleksiyoncularının birçoğunun bu fırsatı değerlendirdiği ifade ediliyor.

Yapılan açıklamalara göre Undeads Metaverse’in ilk destekçileri için bir ödül olan Efsanevi Kutu, oyunun ömrü boyunca bir onur sembolünü temsil eden benzersiz ve son derece sınırlı bir teklif. Efsanevi Kutu, ALT Animation tarafından üretilen ve sahibinin efsanevi zombisinin tarihini ve sanat eserlerini sergileyen, hem dijital hem de fiziksel formatlarda mevcut olan özel bir çizgi roman içeriyor. Buna ek olarak, Efsanevi Kutu, sahibinin oyun karakterinin NFT sanat eserini yansıtan ve oyunda oynanabilen eksiksiz bir 3D versiyonuyla birlikte geliyor. Yapılan açıklamalara göre efsanevi zombi sahipleri ayrıca UDS tokenlarından oluşan ek bir airdrop ve Undeads Merch Box satışına öncelikli erişim elde edecek.

Ekibin iddialarına göre kayda değer katılımcılar arasında 18 milyon dolar değerinde NFT’ye sahip olan önde gelen ve saygın bir koleksiyoncu olduğu ifade edilen n0b0dy.eth, NFT’leri 2 milyon dolar değerinde olan @CliveAlderman ve BAYC’nin anonim bir sahibi yer alıyor.

CEO Leo Kahn, “Whitelist etkinlik reklamımız, kısa süre önce başlayan halka açık mint öncesinde yüksek bir notla başladı. Whitelist noktalarımızın aşırı talep görmesiyle muazzam bir artış yaşadık, bu da piyasadaki soğuktan çıkabileceğimizi gösteriyor” sözlerini kullandı.

Undeads Metaverse Hakkında

Ekibin açıklamalarına göre Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’si. Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarına olanak sağlamak için inşa edildi. Nihayetinde Undeads, ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlıyor.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahip. Çatışma iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: İnsanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstlenirler. Undeads ayrıca gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunları ile yüklü.

Undead FZE LLC Hakkında

Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 70’in üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında ortaklardan oluşan geniş bir ağa sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Undeads Metaverse’de Yaşayanlar ve Ölümsüzlerin Savaşına Katılın
Undeads Metaverse’de Yaşayanlar ve Ölümsüzlerin Savaşına Katılın
CoinW Yardım Malzemelerinin İlk Partisini Türkiye’de Depremden Etkilenen İhtiyaç Sahiplerine Gönderdi
CoinW Yardım Malzemelerinin İlk Partisini Türkiye’de Depremden Etkilenen İhtiyaç Sahiplerine Gönderdi
CoinW Türkiye Yeni Yıl Etkinliği İstanbul’da Başarıyla Tamamlandı
CoinW Türkiye Yeni Yıl Etkinliği İstanbul’da Başarıyla Tamamlandı
Civilization Network Nedir? Neyi Amaçlıyor?
Civilization Network Nedir? Neyi Amaçlıyor?
Orbeon Protocol (ORBN) Ön Satışta 2 Milyon $’ı Aştı, Ripple (XRP) ve Chainlink (LINK)  Son Durum
Orbeon Protocol (ORBN) Ön Satışta 2 Milyon $’ı Aştı, Ripple (XRP) ve Chainlink (LINK)  Son Durum
Orbeon Protocol (ORBN), Quant (QNT), Shiba Inu (SHIB): NFT Alanında Kim Kazanacak?
Orbeon Protocol (ORBN), Quant (QNT), Shiba Inu (SHIB): NFT Alanında Kim Kazanacak?
Orbeon Protocol (ORBN), Binance (BNB) ve Uniswap’ten (UNI) Fazla Kar Getirebilir Mi?
Orbeon Protocol (ORBN), Binance (BNB) ve Uniswap’ten (UNI) Fazla Kar Getirebilir Mi?
Blocktopia (BLOK), The Sandbox (SAND) ve Orbeon Protocol (ORBN) Ses Getirmeye Hazır Mı?
Blocktopia (BLOK), The Sandbox (SAND) ve Orbeon Protocol (ORBN) Ses Getirmeye Hazır Mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023