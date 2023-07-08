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CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 1 ayda %130’un üzerinde bir değer artışı kaydeden Bitcoin Cash (BCH), gün içerisinde düşüşe geçti ve %6 değer kaybederek 264 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kaydettiği son düşüşlerin ardından Bitcoin Cash, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasına girdi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in güne düşüş ile başlaması ve 30.200 dolar fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte gün içerisinde düşüş eğilimi göstermeye başladı. Ethereum (ETH), ortalama %0,4’lük bir düşüş ile 1860 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolara geriledi.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde düşüş gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortlama 20 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin Cash’deki Değer Kaybı Devam Edecek mi?

Son 1 aylık zaman dilimi içerisinde CMC verilerine göre %130’un üzerinde bir değer artışı kaydederek piyasaya damgasını vuran ve son dönemlerin popüler kripto para birimlerinden biri haline gelen Bitcoin Cash (BCH), gün içerisinde kripto para piyasasının yeniden düşüş eğilimi göstermeye başlaması ile birlikte yönünü aşağı çevirdi.

Bitcoin Cash (BCH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %6 değer kaybederek 265 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği son düşüşlerin ardından 265 dolar fiyat seviyelerine gerileyen Bitcoin Cash (BCH), aynı zamanda CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok değer kaybeden üçüncü kripto para birimi oldu. Öte yandan fiyattaki bu düşüşün yanı sıra Bitcoin Cash’in toplam işlem hacminde de son 24 saatlik ölçekte %45’e yakın bir düşüş kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.