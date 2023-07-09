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Dünyanın halen hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance son raporunu yayınlandı. Borsanın raporu kullanıcıların güncel hissiyatı hakkında da önemli bilgiler veriyor. Peki son rapor bize ne anlatıyor? Kripto para piyasalarına girişler devam ediyor mu? İşte detaylar.

Binance Rezerv Raporu

FTX borsasının çöküşünün ardından Binance ve diğerleri rezerv kanıtı konusunda harekete geçmiş ihtiyacı duydu. Müşteri varlıklarını izinsiz biçimde taşıyan ve onları kullanan FTX aldığı riskleri doğru ayarlayamadığı için iflas etti. Batırdığı para müşteri bakiyeleri olduğu için yatırımcıların merkezi borsalarda bakışı da bu süreçte olumsuz etkilendi. Merkezi kripto borsaları da oluşan güvensizliği ortadan kaldırmak için on-chain rezerv kanıtlarıyla yatırımcılara “güvendesiniz” mesajı veriyor. Binance düzenli rezerv raporlarından sekizincisini kısa süre önce yayınladı.

Binance son davalar ve FUD’ın ortasında devasa çıkışlar görmedi. Ancak müşteri varlıklarının azaldığı bir gerçek. Çok sayıda yatırımcı ABD’nin kripto paraları hedef tahtasına koymasıyla riskini azaltmayı tercih etti.

Binance Güvenli Mi?

Eğer müşteri varlıkları 1:1 oranda borsa cüzdanlarında tutuluyorsa bu durum herhangi bir bank-run da varlıkları sorunsuz biçimde çekilebileceğini gösterir. İtibari para biriminden kriptoya dönüşüm için tek kolay çözüm merkezi borsaları kullanmaktan geçiyor. Bu yüzden kripto yatırımcıları halen yoğun biçimde DeFi yerine CEX platformlarında işlem yapıyor.

Temmuz başında alınan anlık görüntüyle Binance son rezerv kanıtı sertifikasını yayınladı. Geçtiğimiz aya (1 Haziran raporu) göre müşteri varlıkları dişe dokunur ölçüde azaldı. Değişimin özeti şöyle;

BTC varlık birikimi %3,6 oranında, 22.000 BTC azaldı.

varlık birikimi %3,6 oranında, 22.000 BTC azaldı. ETH varlık birikimi %4,4 oranında, 192.000 ETH azaldı.

varlık birikimi %4,4 oranında, 192.000 ETH azaldı. USDT varlık birikimi %9,45 oranında azaldı.

Fakat yatırımcıların BNB varlıkları %6,6 (1,83 Milyon BNB) arttı. Bu da düşüşlerde borsadaki müşterilerinin BNB birikimlerini artırdıklarını gösteriyor.

Diğer taraftan müşteri varlıklarına karşılık borsanın elindeki varlıklar yeterli görünüyor. ETH, LTC ve USDC varlıkları %101 (yaklaşık) karşılanırken BUSD ve BNB varlıkları müşteri toplam bakiyesinin %12-13 üstünde.

Yukarıdaki görselde müşteri ve Binance bakiyelerinin kriptolar özelinde detaylarını görüyorsunuz.