Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!

Binlerce Bitcoin ve ETH! Binance Borsası Açıkladı!

Özet

  • Binance sekizinci rezerv kanıtını yayınladı.
  • 1 Temmuz itibariyle alınan anlık görüntüde BTC ve ETH varlıklarının azaldığı görünüyor.
  • Borsadaki yatırımcıların BNB birikimi ise çift haneli arttı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:00
9 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın halen hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance son raporunu yayınlandı. Borsanın raporu kullanıcıların güncel hissiyatı hakkında da önemli bilgiler veriyor. Peki son rapor bize ne anlatıyor? Kripto para piyasalarına girişler devam ediyor mu? İşte detaylar.

Binance Rezerv Raporu

FTX borsasının çöküşünün ardından Binance ve diğerleri rezerv kanıtı konusunda harekete geçmiş ihtiyacı duydu. Müşteri varlıklarını izinsiz biçimde taşıyan ve onları kullanan FTX aldığı riskleri doğru ayarlayamadığı için iflas etti. Batırdığı para müşteri bakiyeleri olduğu için yatırımcıların merkezi borsalarda bakışı da bu süreçte olumsuz etkilendi. Merkezi kripto borsaları da oluşan güvensizliği ortadan kaldırmak için on-chain rezerv kanıtlarıyla yatırımcılara “güvendesiniz” mesajı veriyor. Binance düzenli rezerv raporlarından sekizincisini kısa süre önce yayınladı.

Binance son davalar ve FUD’ın ortasında devasa çıkışlar görmedi. Ancak müşteri varlıklarının azaldığı bir gerçek. Çok sayıda yatırımcı ABD’nin kripto paraları hedef tahtasına koymasıyla riskini azaltmayı tercih etti.

Binance Güvenli Mi?

Eğer müşteri varlıkları 1:1 oranda borsa cüzdanlarında tutuluyorsa bu durum herhangi bir bank-run da varlıkları sorunsuz biçimde çekilebileceğini gösterir. İtibari para biriminden kriptoya dönüşüm için tek kolay çözüm merkezi borsaları kullanmaktan geçiyor. Bu yüzden kripto yatırımcıları halen yoğun biçimde DeFi yerine CEX platformlarında işlem yapıyor.

Temmuz başında alınan anlık görüntüyle Binance son rezerv kanıtı sertifikasını yayınladı. Geçtiğimiz aya (1 Haziran raporu) göre müşteri varlıkları dişe dokunur ölçüde azaldı. Değişimin özeti şöyle;

  • BTC varlık birikimi %3,6 oranında, 22.000 BTC azaldı.
  • ETH varlık birikimi %4,4 oranında, 192.000 ETH azaldı.
  • USDT varlık birikimi %9,45 oranında azaldı.

Fakat yatırımcıların BNB varlıkları %6,6 (1,83 Milyon BNB) arttı. Bu da düşüşlerde borsadaki müşterilerinin BNB birikimlerini artırdıklarını gösteriyor.

Diğer taraftan müşteri varlıklarına karşılık borsanın elindeki varlıklar yeterli görünüyor. ETH, LTC ve USDC varlıkları %101 (yaklaşık) karşılanırken BUSD ve BNB varlıkları müşteri toplam bakiyesinin %12-13 üstünde.

Yukarıdaki görselde müşteri ve Binance bakiyelerinin kriptolar özelinde detaylarını görüyorsunuz.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Dev Kripto Para Borsasının Kullanıcıları Tehlikede: Olaylar Artıyor
Dev Kripto Para Borsasının Kullanıcıları Tehlikede: Olaylar Artıyor
ABD’li SEC, Dev Kripto Para Borsası Coinbase’i Topa Tuttu! Aldığı Risklerin Farkındaydı!
ABD’li SEC, Dev Kripto Para Borsası Coinbase’i Topa Tuttu! Aldığı Risklerin Farkındaydı!
Binance’de Kan Kaybı Devam Ediyor! Yüzde 72’den Yüzde 58’e Düştü!
Binance’de Kan Kaybı Devam Ediyor! Yüzde 72’den Yüzde 58’e Düştü!
Üst Düzey İsimlerin İstifasıyla Sarsılan Binance’de Yeni İsimler Belli Olmaya Başladı!
Üst Düzey İsimlerin İstifasıyla Sarsılan Binance’de Yeni İsimler Belli Olmaya Başladı!
Kripto Para Borsası Bu Kullanıcıya “Yanlışlıkla” 1,3 Milyon TL’lik Kripto Para Gönderdi: Şimdi Geri İstiyor!
Kripto Para Borsası Bu Kullanıcıya “Yanlışlıkla” 1,3 Milyon TL’lik Kripto Para Gönderdi: Şimdi Geri İstiyor!
Dev Kripto Para Borsasının Kurucu Ortağının Evine FBI Baskını!
Dev Kripto Para Borsasının Kurucu Ortağının Evine FBI Baskını!
Dev Kripto Para Borsası Binance’de İstifa Depremi!
Dev Kripto Para Borsası Binance’de İstifa Depremi!
Binance’den O Ülkedeki Müşterilerine Büyük Kolaylık! Tamamen Ücretsiz Fon Transferi!
Binance’den O Ülkedeki Müşterilerine Büyük Kolaylık! Tamamen Ücretsiz Fon Transferi!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023