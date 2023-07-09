Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Günde 6 Dolara Çalışırken Hayatı Değişti! Kripto Paralarla Tanışması ve Başarı Hikayesi!

Günde 6 Dolara Çalışırken Hayatı Değişti! Kripto Paralarla Tanışması ve Başarı Hikayesi!

Özet

  • El Salvador hükümeti Bitcoin eğitimini teşvik ediyor.
  • 18 yaşındaki Gerardo Moran artık günde 6 dolar için inşaatlarda çalışmak zorunda değil.
  • Moran ülkesinde Bitcoin eğitimi veriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:00
9 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralara en fazla ilgi gösteren, bireysel yatırımcıların en yoğun olduğu bölgeleri inceleyelim. Genellikle yüksek enflasyon ve düşük ücret sarmalının içindeki ülkelerin vatandaşları bu alana rağbet gösteriyor. Bunun sebebi gayet açık, daha iyi bir hayat için kripto birçokları tarafından fırsat olarak görülüyor. Peki gerçekten böyle mi? Günde 6 dolara çalışan birinin hayatı kriptoyla nasıl değişebilir?

Kripto Başarı Hikayeleri

18 yaşındaki Gerardo Moran inşaatlarda çalışan ve günlük sadece 6 dolar kazanabilen biriydi. El Salvador’da yaşıyordu ve dünyanın dört bir yanındaki zor durumda insanlardan sadece bir tanesiydi. Dün yaptığı paylaşımda El Salvador Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Mi Primer Bitcoin adlı Bitcoin diploma programının, “günde 6 dolar kazandığı” inşaat hayatını geride bırakmasını sağladığını açıkladı.

Moran, “11 yaşından beri” özellikle inşaat ve turizm sektörlerinde çalıştığını ve Salvador vatandaşlarının çok az bir ücret karşılığında bu kadar çok çalışmasına bir türlü anlam veremediğini söyledi.

“Ülkemdeki insanların neden bu kadar az para için bu kadar çok çalıştıklarını anlamaya çalıştım. İnşaat yaparak günde 6 dolar kazanmak artık benim için mümkün değildi, bu yüzden önümde bir fırsat olduğunu bilmeden işi bıraktım”.

Moran şu anda memleketinde “Bitcoin eğitimine öncülük ettiğini”, eski lisesi Antonio J. Alfaro okulunda “8 kıdemli profesörden oluşan bir gruba” Bitcoin Diploması eğitimi verdiğini söyledi.

El Salvador‘un eğitim müdürü Gilberto Motto, Ağustos 2022’de yaptığı açıklamada hükümetin ülke genelinde Bitcoin eğitimi sağlamaya odaklandığını ve özellikle gençleri hedeflediğini söyledi.

Kripto Paralara Dikkat

Ülkemizde Moran kadar olmasa da düşük ücretlere çalışan, yüksek kiralarla mücadele vermek zorunda olan çok fazla insan var. Kriptoyu kaçış yolu olarak görseler de yaptıkları hatalar onların ellerindeki az miktarda birikimin de silinmesine neden oluyor. Daha da kötüsü kredi çekerek yatırım yapan çok sayıda yeni yatırımcılar yıllarca süren taksitleri öderken hayatlarını kendileri için daha da çekilmez hale getiriyor.

Özellikle sosyal medyada parlatılan gerçek anlamda hiçbir ihtiyaca çözüm üretmeyen projeler bu mağduriyetlerin temelini oluşturuyor. Büyük kitlelere erişebilen hesaplar tarafından çoğu zaman gizli reklam şeklinde pazarlanan bu tokenlere karşı yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekiyor. Moran ilk hedefine ulaştı ancak onun gibi yüz binlercesi henüz yolun başında tüm birikimini kolayca kaybediyor. Bundan dolayı kendi risk profilinize göre uzun araştırmalar yaparak yatırım stratejinizi oluşturmanız menfaatinize olacaktır. Son araştırmalar özellikle 30 yaş altı yatırımcıların kripto paralarda yatırım kararı almadan önce ortalama 2 saatlik araştırma yaptığını söylüyor. Bu oldukça az bir süre.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bu Hafta 15 Gelişme İçin Alarm Kurun! Kripto Paralarda Kritik Saatler Yaklaşıyor!
Bu Hafta 15 Gelişme İçin Alarm Kurun! Kripto Paralarda Kritik Saatler Yaklaşıyor!
9 Temmuz Güncel Yorumlar! Kripto Paralarda Son Durum Ne?
9 Temmuz Güncel Yorumlar! Kripto Paralarda Son Durum Ne?
Bitcoin Yükselir mi, Düşer mi? İşte Yükselişin Ağır Bastığı BTC Fiyat Analizi
Bitcoin Yükselir mi, Düşer mi? İşte Yükselişin Ağır Bastığı BTC Fiyat Analizi
Kanıtta Sunan Fırsatçı Piyasa Uzmanı Şimdi de O Altcoin’in Peşine Düştü! Büyük Yükseliş Bekliyor!
Kanıtta Sunan Fırsatçı Piyasa Uzmanı Şimdi de O Altcoin’in Peşine Düştü! Büyük Yükseliş Bekliyor!
Tecrübeli Analist, İki Farklı Senaryoya Dikkat Çekti: Bitcoin (BTC), Yükselişlere Devam Edebilecek mi?
Tecrübeli Analist, İki Farklı Senaryoya Dikkat Çekti: Bitcoin (BTC), Yükselişlere Devam Edebilecek mi?
Ekosistem Token’leri Çift Haneli Yükselirken Shiba Inu’nun (SHIB) Büyük İşlem Hacmi 3 Haneli Arttı!
Ekosistem Token’leri Çift Haneli Yükselirken Shiba Inu’nun (SHIB) Büyük İşlem Hacmi 3 Haneli Arttı!
ABD’li SEC, Dev Kripto Para Borsası Coinbase’i Topa Tuttu! Aldığı Risklerin Farkındaydı!
ABD’li SEC, Dev Kripto Para Borsası Coinbase’i Topa Tuttu! Aldığı Risklerin Farkındaydı!
Araştırma Şirketi Messari Bildirdi: XRP Coin ve Ağı Yılın 2’nci Çeyreğine Damga Vurdu!
Araştırma Şirketi Messari Bildirdi: XRP Coin ve Ağı Yılın 2’nci Çeyreğine Damga Vurdu!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023