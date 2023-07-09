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Kripto paralara en fazla ilgi gösteren, bireysel yatırımcıların en yoğun olduğu bölgeleri inceleyelim. Genellikle yüksek enflasyon ve düşük ücret sarmalının içindeki ülkelerin vatandaşları bu alana rağbet gösteriyor. Bunun sebebi gayet açık, daha iyi bir hayat için kripto birçokları tarafından fırsat olarak görülüyor. Peki gerçekten böyle mi? Günde 6 dolara çalışan birinin hayatı kriptoyla nasıl değişebilir?

Kripto Başarı Hikayeleri

18 yaşındaki Gerardo Moran inşaatlarda çalışan ve günlük sadece 6 dolar kazanabilen biriydi. El Salvador’da yaşıyordu ve dünyanın dört bir yanındaki zor durumda insanlardan sadece bir tanesiydi. Dün yaptığı paylaşımda El Salvador Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Mi Primer Bitcoin adlı Bitcoin diploma programının, “günde 6 dolar kazandığı” inşaat hayatını geride bırakmasını sağladığını açıkladı.

Moran, “11 yaşından beri” özellikle inşaat ve turizm sektörlerinde çalıştığını ve Salvador vatandaşlarının çok az bir ücret karşılığında bu kadar çok çalışmasına bir türlü anlam veremediğini söyledi.

“Ülkemdeki insanların neden bu kadar az para için bu kadar çok çalıştıklarını anlamaya çalıştım. İnşaat yaparak günde 6 dolar kazanmak artık benim için mümkün değildi, bu yüzden önümde bir fırsat olduğunu bilmeden işi bıraktım”.

Moran şu anda memleketinde “Bitcoin eğitimine öncülük ettiğini”, eski lisesi Antonio J. Alfaro okulunda “8 kıdemli profesörden oluşan bir gruba” Bitcoin Diploması eğitimi verdiğini söyledi.

El Salvador‘un eğitim müdürü Gilberto Motto, Ağustos 2022’de yaptığı açıklamada hükümetin ülke genelinde Bitcoin eğitimi sağlamaya odaklandığını ve özellikle gençleri hedeflediğini söyledi.

Kripto Paralara Dikkat

Ülkemizde Moran kadar olmasa da düşük ücretlere çalışan, yüksek kiralarla mücadele vermek zorunda olan çok fazla insan var. Kriptoyu kaçış yolu olarak görseler de yaptıkları hatalar onların ellerindeki az miktarda birikimin de silinmesine neden oluyor. Daha da kötüsü kredi çekerek yatırım yapan çok sayıda yeni yatırımcılar yıllarca süren taksitleri öderken hayatlarını kendileri için daha da çekilmez hale getiriyor.

Özellikle sosyal medyada parlatılan gerçek anlamda hiçbir ihtiyaca çözüm üretmeyen projeler bu mağduriyetlerin temelini oluşturuyor. Büyük kitlelere erişebilen hesaplar tarafından çoğu zaman gizli reklam şeklinde pazarlanan bu tokenlere karşı yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekiyor. Moran ilk hedefine ulaştı ancak onun gibi yüz binlercesi henüz yolun başında tüm birikimini kolayca kaybediyor. Bundan dolayı kendi risk profilinize göre uzun araştırmalar yaparak yatırım stratejinizi oluşturmanız menfaatinize olacaktır. Son araştırmalar özellikle 30 yaş altı yatırımcıların kripto paralarda yatırım kararı almadan önce ortalama 2 saatlik araştırma yaptığını söylüyor. Bu oldukça az bir süre.