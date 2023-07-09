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Piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor ve Bitcoin’in yükseliş hızını kesmesi bazılarını daha fazla etkileyecek. En büyük 10 kripto para arasında yer alan altcoin yakında tersi istikamete koşabilir. FTX çöküşünün ardından tek haneli fiyat seviyesine gerileyen layer1 çözümü gün sayıyor olabilir.

Solana (SOL)

Son üç hafta, elde edilen yükseliş performansı göz önüne alındığında Solana (SOL) Coin yatırımcıları için oldukça güzel geçti. Ancak son gözlemler güzel havaların SOL Coin için sona ermek üzere olabileceğini gösteriyor.

Haziran ayının ikinci yarısında SOL tuttuysanız, kararınızdan memnun olma ihtimaliniz yüksek. Bunun nedeni, kripto para biriminin 10 Haziran’daki en düşük fiyat noktasından itibaren yukarı yönlü bir yörüngede olmasıydı. 12,82 dolarla dip yaptı ve kısa süre önce 22,46 dolara kadar yükseldi, bu da şimdiye kadar %70’in üzerinde yükseldiği anlamına geliyor.

Şimdi boğalar yaklaşık 3 haftadır aktif, satış baskısı olasılığı daha belirgin. SOL’un önümüzdeki birkaç gün içinde düştüğünü göreceğiz.

SOL Coin Alınır Mı?

RSI ve MFI aşırı alım bölgesinde. Bu da yakında fiyatın daha büyük bir talep dalgası gelmezse tersi istikamete koşabileceğini söylüyor.

SOL yatırımcıları, kripto para biriminin ilk kez aynı direnç çizgisinin üzerine önemli ölçüde çıktığını unutmamalıdır. Bu da Solana‘nın nihayet genel düşüş eğiliminin üstesinden gelmek üzere olabileceğini gösteriyor. Muhtemelen bir rahatlama rallisi lehine. Eğer öyleyse, ayılar devralmakta başarısız olabilir. Ağdaki hacim ve sosyal duyarlılık da boğaların son bir şansı olabileceğini gösteriyor.

Kırılma daha fazla yükselişi tetikleyebilecek olsa da, balinaların bunu bir kar alma fırsatı olarak kullanması da önemli bir olasılıktı. Bunun nedeni, bireysel yatırımcı talebinin kısa vadeli kar alımına olanak tanıyan çıkış likiditesi sağlayacak olmasıydı. Böyle bir sonuç açığa satanlar için harika bir fırsat yaratabilir. Hem Binance hem de DYDX fonlama oranları negatif fonlama oranlarında bir artış kaydetti ve bu da traderların açığa satış pozisyonlarını açmaya başladığını gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.