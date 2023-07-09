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Bitcoin fiyatı 30.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor ve daha yüksek tepeler yapıyor olması umut verici. BTC fiyatının 15.550 dolarlı seviyelerden yaklaşık 2 kat yükselmiş olması artık ayı piyasalarında dibin görüldüğünü gösteriyor. Fakat boğa sezonu için daha fazlasına ihtiyaç var. Halen hacimler oldukça zayıf. Fakat yeni sezonun hikayesi şimdiden oluşuyor.

Bitcoin Balinaları Son Durum

Bitcoin balinaları ve köpekbalıkları, varlığın değerinin büyük ölçüde “sıkıcı” kaldığı son üç hafta içinde 71.000 BTC biriktirdi. ABD’li kuruluşlar bu dönemde amiral gemisi varlığa olan yatırımlarını arttırdı. Büyük yatırımcılar spot Bitcoin ETF başvurularının ardından sahalara geri döndüler.

Blockchain analitik firması Santiment’ten alınan veriler, 10 ila 10.000 BTC tutan adreslerin son birkaç hafta içinde çok yoğun olduğunu gösterdi. Bu adresler 17 Haziran’dan bu yana 2,15 milyar dolar değerinde 71.000’den fazla BTC biriktirdi.

Piyasa analiz platformuna göre, 10.000 BTC’den fazla tutan cüzdanları eklemedi çünkü bu tür adresler genellikle borsalara ait.

Kripto Paralar Artacak Mı?

İlk bölümde bahsedilen birikim BTC’ye duyulan yüksek güvenin bir işaretidir. Ancak BTC’nin çoğunlukla 30.000-31.000 dolar aralığında (bu dönemde) hareket ettiğini düşünürsek durum daha da şaşırtıcı hale geliyor. Geleneksel finans kuruluşlarının Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) sunmaya yönelik son dönemdeki ilgisi, BTC etrafındaki yükseliş hissiyatını yönlendirdi. BlackRock‘ın 15 Haziran’daki başvurusu Fidelity ve diğer finans kurumları tarafından takip edildiği için piyasadaki risk iştahını artırdı.

Glassnode, ayrıca ABD kuruluşlarının Bitcoin arzındaki paylarında önemli bir artış olduğunu gözlemledi. Firma, trendin devam etmesi halinde bunun arz hakimiyetinde potansiyel bir değişime işaret edebileceğini de yazdı.

Kripto analisti Miles Deutscher, sektörün “yaygın kurumsal BTC birikiminin başlangıcına” tanık olduğunu öne sürdü. Gemini kurucu ortağı Cameron Winklevoss şunları söyledi;

“Bitcoin’in Büyük Birikimi başladı. ETF başvurularının telaşını izleyen herkes, ETF’ler hayata geçmeden önce halka arz öncesi Bitcoin satın alma fırsatının kaçmak üzere olduğunu anlıyor.”

BlackRock CEO’su Larry Fink de BTC konusundaki tutumunu değiştirdi ve şimdi bu varlığı “uluslararası bir varlık” olarak övüyor. Fink, bunun ülkelerin itibari para birimlerine dayalı diğer varlıklara bir alternatif olabileceğine inanıyor.