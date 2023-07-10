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Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC) bir değer deposu olarak konumunu güçlendirmiş olsa da bazı kripto para meraklıları en büyük kripto paranın ekosistemini bir ödeme aracından daha fazlası olarak görmek istiyor. BTC’yi bir ödeme aracından daha fazlası olarak görmek isteyen isimler arasında en büyük altcoin ve en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum’un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin de yer alıyor.

“Bitcoin’in Bir Ölçeklendirme Çözümüne İhtiyacı Var”

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in ödemelerden daha fazlası olabilmesi için ZK Rollup gibi ölçeklendirme çözümlerini benimsemesi gerektiğini belirterek önemli bir çıkış yaptı. Buterin bu yorumu geçen hafta gerçekleştirilen bir Twitter Spaces etkinliği sırasında yaparken, Bitcoin ile ilgili en büyük sorunlardan biri olarak onu çevreleyen politikalar olduğunu da belirterek “Bitcoin’in gerçekten tuhaf politikaları var” dedi bu politikaları benimsemediğini de sözlerine ekledi.

Buterin, Twitter Spaces etkinliğindeki diğer katılımcılarla birlikte Bitcoin’in yavaş işlem hacminin yanı sıra diğer Layer 2 diğer deyişle ikinci katman ölçeklendirme yaklaşımlarına duyulan ihtiyaçtan söz etti. İkinci katman ölçeklendirme çözümleri, insanların kripto paraları gönderme ve alma hızlarının arttırılması anlamına gelmektedir.

Etkinlik boyunca ölçeklendirme konusuna odaklanılırken Buterin, altcoin avcısı olarak bilinen Eric Wall ve Bitcoin geliştiricisi Udi Wertheimer, Bitcoin meraklılarının bu alanda rakip Blockchain’lerden değerli bilgiler edinilebileceğini vurguladılar. Buterin, “Bence Bitcoin’in ödemelerden daha fazlası olmasını istiyorsak, Plasma ya da ZK Rollup gibi ölçeklendirme çözümlerine ihtiyacı olacak.” dedi.

Optimism ve Arbitrum‘un Bitcoin için vaka çalışması olarak incelenebilecek iki başarılı rollup örneği olduğunu belirten Ethereum’un kurucu ortağı ayrıca ZK-snark tabanlı çözümlerim de incelenebileceğini söyledi.

Bitcoin Geliştiricilerinin Ordinals’in Test Etmesine Övgü

Öte yandan Buterin, Bitcoin için potansiyel bir ölçeklendirme çözüm olarak Ordinals’ten bahsetti. Ona göre Ordinals, azalan blok ödüllerini ve güvenlik konularını ele almak için makul bir ücret piyasası sağlayan ve Bitcoin’de uygulanmış bir ölçeklendirme çözümü olarak önemli bir örnek konumunda.

Ethereum’un kurucu ortağı, yıla damga vuran ve Bitcoin ekosisteminde geliştirilen Ordinals‘den övgüyle söz ederken “Ordinals’a sahip olduğumuza göre kesinlikle umut işaretleri görüyorum” dedi bu tip geliştirmelerin lazer gözlü Bitcoin maksimalistlerine karşı ortaya konulan gerçek bir tepki olduğunu iddia etti.