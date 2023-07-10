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Dev Kripto Para Borsasında Satış Paniği Başladı: CEO Bile Satış Yapıyor!

Özet

  • Coinbase CEO'su Brian Armstrong ve diğer üst düzey yöneticiler, ilginç bir durum ile karşı karşıya.
  • Üst düzey yöneticilerin milyonlarca dolarlık hisse sattışı görüldü.
  • Bu yüklü COIN satışları tepki çekti.
  • Piyasaya etkisi: olumsuz
11:40
10 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan ve ABD’de halka arzı yapılan Coinbase, büyük bir durum ile karşı karşıya. Coinbase, açılan davalar sonrasında sert bir mücadele veriyor gibi gözükse de CEO ve diğer üst düzey yöneticilerin arkadan satış yaptıkları ortaya çıktı. Coinbase CEO’su Brian Armstrong ve diğer üst düzey yöneticiler, son dönemde gelen olumlu haberlere rağmen milyonlarca dolarlık hisse satmış gibi gözüküyor.

Coinbase Yöneticileri COIN Satıyor

ABD’deki menkul kıymet yasaları gereğince halka arz olan şirketlerden yapılan herhangi bir satışın şeffaf olarak açıklanması ve paylaşılması gerekiyor. Bu kapsamdaki kayıtlara bakıldığında ise Brian Armstrong, Paul Grewal, Jennifer Jones ve Gokul Rajaram gibi C seviyesindeki yöneticilerin yüklü hisse senedi satışları yaptıkları görülüyor. Özellikle CEO Armstrong ve baş hukuk müşaviri Grewal’ın yaptıkları satışlar dikkat çekiyor.

Grewal, SEC karşıtı olan mücadelede attığı sert ve iddialı tweetler ile bilinirken şimdi hisse senedi satışı yapması tartışmalara yol açtı.

coinbase ceo

Özellikle SEC ve Coinbase arasındaki tansiyon artarken bunun yaşanması dikkat çekti. SEC, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Coinbase’in iddialarını tamamen yalanladı. SEC, Coinbase’in halka açık olarak sunduğu kullanım sözleşmelerinde borsanın kendisinin aslında kripto paraların menkul kıymet riski taşıdığını belirttiğini vurguladı. Coinbase ise bu konuda SEC’nin yetersizliğine işaret etmiş ve yeterince rehberlik edilmediğini aktarmıştı.

Coinbase İddiaları Artıyor

Coinbase kapsamında bir diğer şaşırtıcı detay ise BlackRock oldu. BlackRock, spot BTC ETF’i için Coinbase ile ortak çalışacağını açıkladı ve hisse senedi satışları bundan sonra geldi. Buna yönelik spekülasyonlarda ise Coinbase’in ETF reddi geleceği haberini önceden almış olabileceği yer alıyor. SEC zaten kısa süre önce BTC ETF’lerinin yetersiz olduğunu vurgulasa da henüz resmi bir cevap vermedi. Coinbase yöneticilerinin iyi haber ile yükselen hisse senetlerinde satış yolunu seçmesi ise korkutucu iddiaların güçlenmesine neden oluyor ve yatırımcıların paniğini artırıyor. Coinbase ise bu satışlar ile ilgili açıklamada bulunmadı.

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