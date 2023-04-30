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Piyasaya Güncel Bakış: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada en yüksek oranlarda değer artışları ve değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri!
12:45
30 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hafta içerisinde volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir değer artışı kaydederek 29.275 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre hafta içerisindeki yükselişlerin ardından 1,17 trilyon dolar seviyelerinden 1,2 trilyon dolar seviyelerine yükseldi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir değer artışı kaydederek 29.275 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de bu süreçte düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışlarının ardından 1900 dolar seviyelerini aştı.

Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre son 1 haftada kaydedilen yükselişlerin ardından 1,17 trilyon dolar seviyelerinden 1,2 trilyon dolar seviyelerine yükseldi. Ayrıca hafta içerisinde kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi ve yüksek miktarlarda short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Hafta içerisinde oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu. Render Token (RNDR), son 1 haftada ortalama %40’lık bir yükseliş kaydederek CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı.

Ayrıca Render Token’ın ardından Internet Computer (ICP), Casper (CSPR), Conflux (CFX), Injective (INJ), Cronos (CRO), Solana (SOL) da yine CMC verilerine göre yüzdesel olarak haftanın en çok yükselen kripto para birimleri oldu.

Öte yandan piyasadaki bu yükselişe karşın hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan ve yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri de oldu. PancakeSwap (CAKE), Zilliqa (ZIL), Toncoin (TON) ve Arbitrum (ARB) ise CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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