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Kripto Platformu WonderFi Technologies’den Önemli Hamle!

Kripto platformu WonderFi Technologies, Kanadalı kripto işlem platformu Coinberry'yi 30,6 milyon dolara satın almayı planlıyor.
16:16
18 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Kripto platformu WonderFi Technologies, Kanadalı kripto işlem platformu Coinberry’yi 30,6 milyon dolara satın almayı planlıyor. WonderFi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kevin O’Leary destekli şirketin Kanada’daki varlığını pekiştirmeye devam ettiğini söyledi.

Büyük Satın Alma Hamlesi

Vancouver merkezli WonderFi, Kanada’da 400.000’den fazla kullanıcısı olan bir kripto işlem platformu olan Bitbuy’un 162 milyon dolarlık satın alımını kısa süre önce kapattı. Coinberry şu anda 220.000’den fazla kayıtlı Kanadalı müşteriye hizmet veriyor. WonderFi, Coinberry için tüm hisse senedi anlaşmasının da 2. çeyrekte kapanmasını bekliyor.

Öte yandan CEO Ben Samaroo’ya göre Kanada’nın kripto piyasası parçalanmış durumda, bu nedenle konsolidasyon WonderFi için kilit öneme sahip. WonderFi ayrıca, dijital varlık ürünleri tekliflerini çeşitlendirirken bu yıl küresel olarak genişlemeyi de planlıyor.

Samaroo, WonderFi’nin Bitbuy’un markasını Avustralya’ya doğru genişletme sürecinde olduğunu ve bu yıl ABD büyümesinin aktif olarak araştırıldığını ifade etti.

WonderFi’den Önemli Hamleler

WonderFi, ürün tekliflerini tamamlamak için kısa süre önce oyun geliştiricisi Sun Machine Entertainment’ı 13,5 milyon dolara satın almayı planladığını duyurdu. Bu anlaşmanın da 2. çeyrekte kapanması bekleniyor.

Sun Machine anlaşmasından bahseden Samaroo, kripto işlemlerine odaklanmayan kullanıcılara ulaşma potansiyeline dikkat çekerek, “Bu kullanıcı edinmek için gerçekten başka bir akış” sözlerini kullandı. Yapılan bu hamle ile kullanıcılar NFT‘ler kazanabilir ve WonderFi’nin birleşik platformları aracılığıyla bunları talep edebilir.

Şirket, O’Leary ve FTX’ten Sam Bankman-Fried’i stratejik yatırımcılar olarak görüyor. O,Leary konuyla ilgili açıklamalarında, “Önemli olan, kriptoya uyumlu erişim ve WonderFi kendini Kanada’da bu konuda hızla bir lider olarak kabul ettirdi. Bir sonraki durak, küresel büyüme olacak.” sözlerini kullandı.

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