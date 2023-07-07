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Ünlü kripto para analisti Miles Deutscher, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın bir spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) sunmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuru, kurumsal fonların Bitcoin varlıklarında artışa neden oldu. Yatırımcılar, SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine onay vermesinin kripto para piyasası üzerindeki etkisi konusunda şüphelerini dile getirmeye başlamış olsalar da piyasaya olan son girişler ve Larry Fink gibi etkili isimlerin desteği olumlu göstergeler, Bitcoin’in fiyatı ve geleceği için umut verici bir görünüm sunuyor.

Kurumsallar Bitcoin Varlıklarını Artırıyor

Deutscher, kurumsal yatırımcıların Haziran’dan bu yana Bitcoin varlıklarını yaklaşık 20 bin BTC artırdığını, bu artışın geniş çaptaki kurumsal biriktirme trendinin sadece başlangıcı olduğunu öne sürdü.

Kripto veri platformu Glassnode’un verileri, kripto para borsalarının cüzdan adreslerinde tutulan Bitcoin miktarındaki trendin düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Borsaların cüzdan adreslerindeki BTC miktarı istikrarlı bir şekilde düşüyor ve son olarak 2.26 milyon BTC ile 14 Mart 2018 tarihinden bu yana görülen en düşük seviyeyi gördü. Veriler, son bin 939 gün boyunca kripto para borsalarında tutulan Bitcoin miktarında önemli bir düşüş olduğunu yansıtıyor.

BlackRock‘ın bir önceki ay spot Bitcoin ETF’si başvurusunda bulunması kripto para topluluğunda heyecana neden olurken, BTC’yi 31 bin dolara çıkaran bir fiyat rallisini tetikledi. BlackRock’ın SEC başvurusunu takiben, Fidelity ve WisdomTree gibi diğer büyük oyuncular da kendi spot Bitcoin ETF’lerini sunmak SEC’e başvurularını sundular. Ancak Nikolaos Panigirtzoglou’nun da aralarında bulunduğu bankacılık devi JPMorgan’daki analistler, bir spot Bitcoin ETF’lerinin Kanada ve Avrupa gibi bölgelerde beklenen ilgiyi görmediğine, benzer eğilimin ABD için de söz konusu olacağını bekliyorlar.

Hem vadeli işlemlere dayalı hem de fiziksel olarak desteklenen ETF’ler de dahil olmak üzere kripto para fonları, geçtiğimiz yıl altın ETF’lerinden çıkışlar olsa bile, 2021’in ikinci çeyreğinden bu yana yatırımcıların ilgisini çekmiyor.

Bitcoin İçin Güncel Görünüm

6 Temmuz’da açıklanan Haziran ayı ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (ADP) verisi beklentileri aşarak 497 bin olarak açıklandı. Verinin beklentilerin çok üstünde gelmesi kripto para piyasasında düşüşe neden olsa da bugün devletin resmi istihdam verisi olan Haziran ayı Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisi beklentilerin altında kalarak ABD’deki işgücü piyasasının bir miktar soğudunun sinyalini verdi.

Kripto para fonları son iki hafta içinde toplam 334 milyon dolarlık giriş gördü ve önceki haftalarda sırasıyla 199 milyon dolar ve 125 milyon dolarlık giriş oldu. Son dönemde kripto para piyasasına para girişi oluyor oluşu, mevcut satışların kısa vadeli yatırımcıların yaptıkları panik satışlar olduğunu gösteriyor. Bitcoin grafiğindeki aylık Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi de olumlu bir görünümün göstergesi olarak yeniden yeşile dönmüş durumda ve bu düşüşün yerini yeniden yükselişe bırakacağını gösteriyor.