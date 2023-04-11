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Woo: Siz Uyurken Kripto Paralar Buraya Gidecek! Çok Yakında, Kritik Bölgeye!

Kripto para yatırımcılarının artık yüzü gülecek. En azından ünlü analist böyle düşünüyor.
11:00
11 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yıllardır kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor ve görüşleri dikkate alınıyor. Bugünlerde başka bir tezi var. Eğer haklı çıkarsa bugünkü yükselişten çok daha büyük bir coşku dalgası başlayabilir. Peki kripto para yatırımcılarını orta vadede neler bekliyor? Woo neden bu kadar iddialı konuştu?

Kripto Para Boğası Başladı Mı?

Bitcoin fiyatı Kasım dibinin yaklaşık %100 üstüne çıktı. Ancak yine de yatırımcılar tüm zararlarını telafi edebilmiş değil. 2021 Kasım ayında 69.000 dolara ulaşan fiyat halen zirvenin önemli ölçüde altında bulunuyor. Son ralli yatırımcıları heyecanlandırıyor ve 4 aydır Bitcoin üst üste ralliler yapıyor. Ara düzeltmelere rağmen istikrarlı yükseliş yatırımcıların bu yılın geri kalanına dair umutlarını da artırıyor. Popüler kripto analisti Willy Woo, belirli ölçümlerin Bitcoin’in büyük bir hamle yapmak üzere olduğunu ima ettiğini düşünüyor.

Woo, Bitcoin’in maliyet tabanı analizinin BTC’nin yeniden birikim aşamasının başladığına işaret edebileceğini söylüyor. Analist, uzun vadeli sahiplerin (LTH’ler) ya da Bitcoin’i en az 155 gündür elinde tutanların ve kısa vadeli sahiplerin (STH’ler) maliyet temelini gösteren bir grafik paylaşıyor.

Woo’ya göre, STH’ler LTH’lerden daha düşük bir maliyet tabanına sahip ve bu da Bitcoin’in son birkaç ayda bir ayı piyasası dibini çoktan oyduğunu ve şimdi yeni bir aşamaya girmek üzere olduğunu gösteriyor.

Kripto Paraların Geleceği

Woo, yakın zamanda Bitcoin alanların uzun vadeli yatırımcılardan daha ucuza oyuna dahil olduğunda dibin artık işaretlendiğini söylüyor. Buna göre Bitcoin fiyatındaki 4 aylık yükseliş on-chain tarafında da teyit ediliyor. Analist ayrıca, satıcıların 40.000 dolara kadar ciddi bir baskı oluşturmayacağına inanıyor. Woo, Nisan ayının son derece heyecan verici bir dönem olduğunu da vurguladı. Geçmiş veriler Kasım ayından sonra en fazla yükseliş yaşanan ayın Nisan olduğunu gösteriyor.

“Emir defteri likiditesi azalıyor ve buradan 40.000 dolara kadar büyük bir likidite boşluğu var. Volatilitenin artması neredeyse kesin.”

Woo, Bitcoin’in fiyat istikrarının bir zirve oluşturduğunu ve bunun da fiyatın yükselmek üzere olduğunun bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.

“Fiyat istikrarı bir zirve oluşturuyor, bu olasılıksal olarak büyük bir hareketin başlangıcıdır (genellikle bir hafta içinde gerçekleşir).”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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