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30.000 Tamam Şimdi 3 Hedef Var! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Canlanıyor!

Kripto para kralı 30.000 doları beklendiği üzere aştı. Peki yükseliş daha da devam edecek mi?
10:32
11 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bir süre yatay seyreden Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden aşırı volatiliteye kavuştu. Bitcoin kritik eşiği geçti. Birkaç gündür yatay seyrin artık sona ereceğini ve bu hafta aşırı volatilite göreceğimizi söylüyorduk. Nihayet beklenen şey oldu. Peki bundan sonraki süreçte beklenenler neler? Yatırımcıları ilerleyen günlerde hangi seviyeler bekliyor?

Bitcoin (BTC) Hedefi

Bitcoin için haftalık görünüm, çeşitli nedenlerden dolayı güçlü bir şekilde yükseliş eğiliminde. Birçok sebebi var ilki fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana mevcut olan alçalan bir direnç çizgisinden çıkması ve bu kırılmayı uzun bir alt fitil ve bir sonraki hafta boğa eğilimli bir mum çubuğu ile doğrulaması yer alıyor. Ayrıca, haftalık RSI Haziran 2021’den bu yana ilk kez 50’nin üzerine çıktı.

Sonuç olarak, haftalık zaman dilimi fiyatın uzun vadeli direnç seviyesi olan 31.700 dolara doğru bu hareketin devam edebileceğini gösteriyor. Eğer buradan bir ret gelirse hızlanan satışlar fiyatı 24.600 dolar tabanına kadar itebilir. Günlük zaman dilimindeki teknik analiz de yükseliş görünümü sağlıyor. Bunun en belirgin işareti günlük RSI hareketidir. Gösterge, düşüş eğilim çizgisinden ayrılma sürecinde. Bu, düşüşün tersine dönmeyeceği ve BTC trendinin yükselişte olduğu anlamına geliyor. Günlük grafikteki hedef ise 31.800 dolar seviyesidir. Bu, gelecekteki en olası fiyat senaryosu olsa da, yükselen destek hattının altındaki kapanışlar onu geçersiz kılacaktır. Günlük grafikteki taban hedefi ise 25.000 dolar.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Günlük ve haftalık grafik Bitcoin fiyatının kısa vadede yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Peki ya altcoinler? Onların da pozitif performans gösterebilmesi için Bitcoin fiyatının orta ve uzun vadede istikrarlı yükselişine devam etmesi gerekiyor. Uzun vadede birkaç önemli detay var. İlki, BTC fiyatının şu anda yükseliş dürtüsünün beşinci ve son dalgasında olduğunu gösteriyor. Beşinci dalga, birinci ve üçüncü dalgaların uzunluğunun ve dördüncü dalganın 1,61 Fib’inin üzerine çıktı. Bu nedenle, bir sonraki olası hedef 34.500 ila 35.500 dolar arasındadır.

İkincisi, BTC’nin hala beş dalgalı bir artışın üçüncü dalgasında olduğunu gösteriyor. Bu durum gelecekteki uzun vadeli fiyat için iyiye işaret olsa ve muhtemelen yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine yol açacak olsa yukarı doğru hareket nihayetinde devam etmeden önce bir düzeltme gerekecektir. Bu geçici düşüşten önce fiyatın 33.270 dolara ulaşması beklenir.

Özetle altcoinler için kısa vadede Bitcoin’in hızlı yükselişi nedeniyle yatay ve aşağı seyir devam edecek. Ancak orta ve uzun vadede Bitcoin fiyatı konsolide olurken, altcoinler ani yükseliş fırsatları yakalayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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