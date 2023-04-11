İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 altcoin'i delist edeceğini açıkladı. İşte o 3 altcoin.

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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 altcoin’i delist edeceğini açıkladı. İşte kripto para borsasının delist edeceğini açıkladığı o 3 altcoin.

Binance Bu 3 Altcoin’i Listeden Çıkarıyor

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı açıklamada Kepple (QLC), Neblio (NEBL) ve Auto‘yu (AUTO) 18 Nisan TSİ 06.00’da delist edeceğini açıkladı. Delist kapsamında QLC/BTC, NEBL/USDT, NEBL/BUSD, NEBL/BTC, AUTO/USDT, AUTO/BUSD ve AUTO/BTC işlem çiftleri kaldırılarak alım satıma kapatılacak.

Söz konusu altcoin‘ler için para yatırma işlemleri 19 Nisan TSİ 06.00’dan sonra hesaplara yansıtılmayacak. Para çekme işlemleri ise 18 Temmuz TSİ 06.00’a kadar devam edecek. Binance’ın marjin işlem kolu Binance Marjin’de AUTO/USDT, AUTO/BUSD ve AUTO/BTC işlem çiftlerini 17 Nisan TSİ 06.00’da İzole Marjin’den çıkaracak. 12 Nisan TSİ 06.00’da itibarıyla ise İzole Marjin’de AUTO/USDT, AUTO/BUSD ve AUTO/BTC borçlanmalarını askıya alınacak.

Altcoin’ler Neye Göre Delist Ediliyorlar?

Binance, listelediği her kripto paranın beklediği yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için düzenli olarak inceleme yaptığını, bir coin ya da token’ın bu standartı karşılamadığı ya da sektörde değişiklikler olması durumunda ise daha derinlemesine bir inceleme yaparak delist kararı alabileceğinin altını çiziyor. Bunun yatırımcıları en iyi şekilde koruduğuna inandığını belirten kripto para borsası inceleme gerçekleştirirken göz önünde bulundurduğu faktörlerler olarak şunları sıralıyor: