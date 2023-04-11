Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Binance’den Bu 3 Altcoin Yatırımcısını Şok Eden Karar! Son Tarih 18 Nisan!

Binance’den Bu 3 Altcoin Yatırımcısını Şok Eden Karar! Son Tarih 18 Nisan!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 altcoin'i delist edeceğini açıkladı. İşte o 3 altcoin.
10:17
11 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 altcoin’i delist edeceğini açıkladı. İşte kripto para borsasının delist edeceğini açıkladığı o 3 altcoin.

Binance Bu 3 Altcoin’i Listeden Çıkarıyor

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı açıklamada Kepple (QLC), Neblio (NEBL) ve Auto‘yu (AUTO) 18 Nisan TSİ 06.00’da delist edeceğini açıkladı. Delist kapsamında QLC/BTC, NEBL/USDT, NEBL/BUSD, NEBL/BTC, AUTO/USDT, AUTO/BUSD ve AUTO/BTC işlem çiftleri kaldırılarak alım satıma kapatılacak.

Söz konusu altcoin‘ler için para yatırma işlemleri 19 Nisan TSİ 06.00’dan sonra hesaplara yansıtılmayacak. Para çekme işlemleri ise 18 Temmuz TSİ 06.00’a kadar devam edecek. Binance’ın marjin işlem kolu Binance Marjin’de AUTO/USDT, AUTO/BUSD ve AUTO/BTC işlem çiftlerini 17 Nisan TSİ 06.00’da İzole Marjin’den çıkaracak. 12 Nisan TSİ 06.00’da itibarıyla ise İzole Marjin’de AUTO/USDT, AUTO/BUSD ve AUTO/BTC borçlanmalarını askıya alınacak.

Altcoin’ler Neye Göre Delist Ediliyorlar?

Binance, listelediği her kripto paranın beklediği yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için düzenli olarak inceleme yaptığını, bir coin ya da token’ın bu standartı karşılamadığı ya da sektörde değişiklikler olması durumunda ise daha derinlemesine bir inceleme yaparak delist kararı alabileceğinin altını çiziyor. Bunun yatırımcıları en iyi şekilde koruduğuna inandığını belirten kripto para borsası inceleme gerçekleştirirken göz önünde bulundurduğu faktörlerler olarak şunları sıralıyor:

  • Ekibin projeye bağlılığı
  • Geliştirme aktivitesinin düzeyi ve kalitesi
  • İşlem hacmi ve likidite
  • Ağın saldırılara karşı kararlılığı ve güvenliği
  • Ağ / akıllı sözleşme istikrarı
  • Kamu iletişiminin düzeyi
  • Periyodik durum tespiti taleplerimize yanıt verme
  • Etik dışı / dolandırıcı davranış veya ihmal kanıtı
  • Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto para ekosistemine olan katkı

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Analistten Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Her Şey Çok Farklı Olabilir!”
Analistten Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Her Şey Çok Farklı Olabilir!”
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Kahin Analist XRP İçin 0.80 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi! İşte XRP’de Yükselişin Anahtarı!
Kahin Analist XRP İçin 0.80 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi! İşte XRP’de Yükselişin Anahtarı!
Gizli Mal Varlığına El Koyuldu! Hepsinin Suçlusu O Mu? Kripto Paralarınız Onun Yüzünden Mi Değer Kaybetti?
Gizli Mal Varlığına El Koyuldu! Hepsinin Suçlusu O Mu? Kripto Paralarınız Onun Yüzünden Mi Değer Kaybetti?
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoini Listeliyor! Altcoinde Roketler Ateşlendi!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoini Listeliyor! Altcoinde Roketler Ateşlendi!
Ethereum (ETH) Fiyatı Ne Olur? İşte Ethereum’un Gelecek Yorumları!
Ethereum (ETH) Fiyatı Ne Olur? İşte Ethereum’un Gelecek Yorumları!
Tüm Gözler Bu Altcoine Çevrildi! 2023 Yılındaki Fiyat Artışı %400’ü Geçti!
Tüm Gözler Bu Altcoine Çevrildi! 2023 Yılındaki Fiyat Artışı %400’ü Geçti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
24 Saatte Yüzde 16 Yükseldi! Teknik Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Terra Classic’de Meraklı Bekleyiş Sürüyor! LUNC’de O Seviyenin Önemi Her Geçen Gün Artıyor!
Dogecoin Fiyatı İçin Yeni Senaryo! Patlama Yapabilir! O Seviyeye Dikkat!
2 Analist Bitcoin’de Geçmişi Gösterip Aynı Şeyi İşaret Etti: Bitcoin’de Yükselişe Hazır Olun!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023