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Ethereum Blockchain’i 12 Nisan’da gerçekleşmesi planlanan ve çok beklenen Shanghai güncellemesine hazırlanıyor. Kritik güncelleme öncesinde ağın yerel varlığı ve dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan ETH, gün içinde kaydettiği yüzde 3 yükselişle 2 bin dolar eşiğini geçme hazırlığı yapıyor.

Stake Edilen ETH’lerin Kilidi Açılacak

Bu yazının hazırlandığı sırada 230.8 milyar dolar piyasa değeri ile bin 916 dolardan işlem gören Ethereum, Shanghai güncellemesinin gerçekleşmesinin ardından Beacon Chain’in lansmanından beri Ethereum stake sözleşmesine yatırılan tüm ETH’lerin kilinin açılacak olmasından dolayı oldukça önemli bir değişim için hazırlanıyor.

Ethereum stake sözleşmesinde stake edilen ETH’lerin geri çekilmesine izin verecek olan güncellemenin ardından beklendiği gibi dolaşımdaki ETH arzı artmış olacak. Bunun Ethereum fiyatı üzerinde satış baskısına neden olacağına dair endişeler olsa da bazı piyasa analistleri, her doğrulayıcının (validator) Shanghai güncellemesinin hemen ardından ETH’lerinin tamamını sözleşmeden çekmeyeceği veya çekemeyeceğini tahmin ediyor. Bu noktada birçok staker’ın yalnızca stake ödüllerini çekmeyi tercih edeceği öngörülüyor.

Kripto veri platformu CryptoQuant’tan alınan on-chain (zincir üstü) veriler de bu senaryoyu doğruluyor. Veriler, şu anda Ethereum stake sözleşmesine yatırılan ETH‘lerin yarısından fazlasının zararda olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çoğu doğrulayıcının stake ettiği ETH’lerini çekme ihtimali oldukça düşük duruyor.

Ethereum İçin Zincir Üstü Veriler

Bir diğer kripto veri platformu Glassnode‘dan alınan zincir üstü veriler ise Ethereum yatırıcılarının son derece karmaşık bir davranış sergilediğini ortaya koyuyor. Buna göre zaten ETH stake etmiş olanların düzenli olarak bunlara ek yapma eğilimi gösteriyor olsa da özellikle The Merge gibi büyük olaylar öncesinde ilk kez ETH stake edenlerin sayısında artış yaşanması söz konusu. Veriler Shanghai güncellemesinin de bu eğilimin tetiklediğini gösteriyor.

Glassnode, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Ethereum stake sözleşmesi, çoğunlukla birden fazla doğrulayıcıya sahip olan ve günde bine kadar para yatıranlardan oluşuyor. Bununla birlikte, Beacon Chain, The Merge ve Shanghai güncellemesi gibi büyük olaylar ilk kez para yatırınların sayısında önemli bir artışa neden oluyor.” dedi.

Glassnode, ayrıca Ethereum Beacon Chain’deki gerçekleşmemiş kayıpların hala 5 milyar dolara yakın olduğunu açıkladı. Veri sağlayıcısı en büyük 500 Ethereum doğrulayıcısının gerçekleşmemiş kayıplarda yüzde 70’lik bir paya sahip olduğunu da ekledi.