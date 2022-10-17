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  •   Eyvah! Son Düşüşte Yaşanan Şey Şimdi Tekrar Oldu! Kripto Paralar Düşecek Mi?

Eyvah! Son Düşüşte Yaşanan Şey Şimdi Tekrar Oldu! Kripto Paralar Düşecek Mi?

Daha önce olduğunda Bitcoin ciddi anlamda düşmüştü. Yine olacak mı? Bu veriye dikkat çünkü alarmlar çaldı.
19:02
17 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Saat tam 18:20’de daha önceki düşüşte gelen yaşanan olaylardan biri daha oldu. İlerleyen dakikalara dikkat. Kripto para yatırımcıları teknik analiz kadar on-chain veri takibinin de önemli olduğunu biliyor. Buradan gelen anlık veriler kripto paraların yönü hakkında yatırımcılara ciddi fikirler verir. Son düşüşte de benzer bir veri geldiği için yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Kripto Paralar Düşebilir

Barış Kardeş sosyal medya hesabı üzerinden eski BTC transferlerine dair önemli bir veri paylaştı. Saat 18:13-18:20 aralığında eski sayılabilecek Bitcoin’lerin bir kısmı hareket etti. Daha önce bu tarz bir veri geldiğinde kripto paraların aynı gün düşüşler yaşadığını gördük. Kesin bir düşüş sinyali olmasa da yüksek CDD verisi eski Bitcoin yatırımcılarının satış için yaptığı transferlerle ilgili olabiliyor.

Aynı hareket @anlcnc1 isimli kullanıcının da dikkatini çekmişti. Anıl ise şunları söyledi;

“9,905 Bitcoin bulunduğu cüzdandan çıkarılıp iki ayrı cüzdana taşındı. 6,500 Bitcoin ağustos ayında açılmış bir cüzdana, 3,405 BTC ise 2021 mart ayında açılmış bir cüzdana gönderildi”.

Bitcoin’ler Temmuz 2021 tarihinde yani mevcut fiyatın üzerinde bir rakamdan satın alındı.

Bitcoin (BTC)

Bugün Morgan Stanley’in CIO’su ABD hisse senetleri için bir ara ralli beklediğini açıkladı. Kripto para piyasaları, ABD hisse senedi piyasalarıyla yüksek korelasyona sahip olduğu için bu aynı zamanda Bitcoin fiyatının da yükselmesi anlamına gelebilir. Ancak kısa süre önce duyurduğumuz FTX soruşturması ve yazı hazırlandığı sırada 12.000’i geçen eski Bitcoin transferleri bize volatilitenin yakın olduğunu söylüyor. Eğer kripto paralar ilerleyen dakikalarda hızlı bir düşüş yaşarsa sebep aramamız gerekmeyecek.

Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi yüksek gelen CDD verisi her zaman kripto paralarda düşüşe neden olmaz. Bu transferler kurumsal yatırımcıların mevcut varlıklarını farklı cüzdanlara bölmesinden ibaret de olabilir. Şimdilik daha fazla detay bulunmasa da yatırımcıların özellikle yüksek kaldıraçlı işlemlerde çok daha dikkatli olması ve stop loss belirlemede titiz davranması gerekebilir. Yeni gelişmeleri anlık olarak sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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