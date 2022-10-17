ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Rusya ile ABD arasındaki olası bir nükleer savaşın, dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisini yok edeceğini ortaya koydu. Peki, Bitcoin (BTC) nükleer felaketten nasıl etkilenir?

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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Rusya ile ABD arasındaki olası bir nükleer savaşın, dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisini yok edeceğini ortaya koydu. Peki, Bitcoin (BTC) nükleer felaketten nasıl etkilenir?

Putin, Blöf mü Yapıyor?

Nick Szabo ve Ralph Merkle (Merkle Trees’in mucidi) dahil olmak üzere birçok ünlü kriptograf, Bitcoin‘in nükleer bir savaşta hayatta kalacağını iddia etti. Bu iddiaları teyit etmek neredeyse imkansız olsa da, Bitcoin’in nükleer bir savaşta nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Ancak bazı akademisyenler tam tersini iddia ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında aylardır devam eden savaşta tansiyon son haftalarda zirveye ulaştı. Karşılıklı saldırıların ardından gelen açıklamalar ve dünyayı saran nükleer felaket korkusu her geçen gün kendini daha fazla hissettiriyor.

Putin’in nükleer silah kullanması, çok daha büyük bir felakete yol açabilir. Bazı analistler bu ihtimalim çok düşük olduğunu söylese de, bazıları Batı’nın Ukrayna‘ya sağladığı son teknoloji ürünü silahlar nedeniyle Rusya’nın zor günler geçirdiğini ve yenilginin Putin’in sonu olacağı için taktik nükleer silahların kullanılabileceğini iddia ediyor.

Nükleer Felaket: Öncelik Enerji Olacak!

Ralph Merkle en son makalesinde, nükleer savaş gezegenimizin yarısını yok etse bile, Bitcoin’in ayakta kalarak yaşamaya devam edeceğini iddia ediyor. Uzmana göre, Bitcoin’i kapatmanın tek yolu, onu barındıran her sunucuyu öldürmek. Bu zor, çünkü birçok ülkede birçok sunucu onu barındırıyor ve birçok insan bunu kullanmak istiyor. Mevcut koşullar altında Bitcoin protokolünün “birçok sunucuda” barındırıldığını ve “birçok insanın onu kullanmak istediğini” söylemek güvenli olsa da, nükleer savaş ve gerçekler Merkle’nin iddialı açıklamasını tartışmalı hale getiriyor. Madalyonün diğer yüzü ise çok daha farklı.

Bir yandan da Bitcoin’in iş kanıtıyla (PoW) ilgili birçok endişe ve eleştiriler katmerleniyor. Ağın güvenliğini sağlamak için gereken enerji ve çevresel faktörler nedeniyle BTC eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Bitcoin, bazı ülkelerden daha fazla enerji tüketiyor. Ancak, büyük ölçekli, hatta orta ölçekli bir nükleer savaşta insanlığın karşılaşacağı ilk sorunlardan biri güvenilir enerji kaynaklarının eksikliği olacak.

Bitcoin’in Değeri ve Hayatta Kalma Şansı…!

Uzmanlar, Rusya‘nın böyle bir adım atması durumunda dünyanın tamamen değişeceğine dikkat çekiyor. Bilim adamları, “Gezegenin büyük bölümü yaşanamaz hale gelir” ifadesini kullanıyor. Uzmanlar, ABD’nin karşılık vermesi durumunda ise savaşın daha da ürkütücü boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarıyor. Şok dalgasının atmosferik baskısı onlarca kilometre ötedeki binaları bile yerle bir edebilir. Oluşan ısı dalgası da yangınlara yol açar. Nükleer savaşın çıkması durumunda, 100 milyon kişinin yaşamını yitirebileceği, sağ kalanların da 3’üncü derece yanıklar, kanser ve genetik bozukluklarla mücadele etmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

Böylesi bir kaos ortamında enerji kıtlığının ortaya çıkması kaçınılmaz bir durum. Fosil yakıtları elde etmek, ve maden çıkarmak daha zor ve pahalı hale gelecek Bu, her şeyin daha pahalıya mal olacağı ve yalnızca çok belirli varlıkların enerji sağlamaya değer olacağı anlamına geliyor. Nükleer kıyamet başladığında ana endişe, kesinlikle Bitcoin ağını güvence altına almak olmayacak. Enerji konusu da tartışmaların odağında yer alacak. Bir nükleer savaş durumunda, yüz milyonlarca hayat anında kaybedilebilir. Ancak gerçek ölüm ve yıkım sonraki yıllarda gerçekleşecek. Nükleer kış, geniş çaplı mahsul kıtlığına neden olacak ve fazlalığı olan ülkeler, tedarik zinciri kısıtlamaları ve yakıt maliyetleri nedeniyle ürünleri taşımakta zorlanacak.

Profesör: Bitcoin ve Ekmek!

Küresel bir kıtlık muhtemelen ilk saldırılardan milyarlarca daha fazla insanı öldürecek. Bu durum herhangi bir güvenilir enerji kaynağının muhtemelen daha fazla yiyecek ve içilebilir su elde etmek için kullanılacağı anlamına geliyor. O yüzden Bitcoin madenciliği birçok ülkede yasaklanabilir. Bir başka varsayım noktası, bir nükleer savaştan sonra Bitcoin’in değerinin ne olacağı.

New Mexico Üniversitesi’nde akademisyen olan Martin Pfeiffer, uzun süredir bu konuda araştırmalar yürütüyor. Akademisyene göre, enerjinin, ekmeğin ve suyun insanlığın ana misyonu olacağı bir dünyada hisse senetleri ve Bitcoin gibi varlıkların değeri kalmayacak.