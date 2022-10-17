Ayı piyasalarının öncü sesi yine konuştu. Büyük düşüşü tahmin etmişti ve şimdi başka bir şey söylüyor.

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Son piyasa düşüşünü doğru tahmin eden ve milyar dolarlık bir şirkette üst düzey yönetici olan isim yine konuştu. Kripto para piyasalarında sayısız analist bulunuyor ancak Wall Street’in kurtları çok başka. Ayı piyasalarının öncü sesi olan isim bu sefer kripto para yatırımcılarını bir nebze rahatlatacak bir açıklamada bulundu. Peki neler söyledi?

Kripto Paralar Ne Olacak?

Kripto para piyasası ABD borsasıyla korelasyon içinde hareket etmeye devam ederken ayı piyasaları konusunda S&P 500 endeksi yatırımcılara büyük fikir veriyor. En basit örnek bugündür. 15 dakikalık Bitcoin grafiğini açın ve 16:30 itibariyle Bitcoin fiyatının nasıl bir hareket yaptığını inceleyin. Kripto paralar ABD borsalarının açılışıyla birlikte yükselişe geçti. ABD hisse senedi piyasaları güne %2’lik bir artışla başladı ve bu hareket Bitcoin’in yükselmesine neden oldu. Peki konumuzla ilgisi ne? Bugün Bloomberg’e konuşan Morgan Stanley’in CIO’su (Baş Yatırım Sorumlusu) ve ayı piyasası uzmanı Michael J. Wilson, ABD borsasının %16’lık kısa vadeli bir yükselişe tanık olabileceğini öngörüyor. Ancak bu ralli, kazançların düşmesi ya da resmi bir resesyon yaşanmaması halinde gerçekleşecek. Bugün Bank of America beklentinin üzerinde kazanç açıkladı yani ilk ayak tamam, sırada Tesla, Nasdaq kazanç raporları var.

Bloomberg’in 17 Ekim tarihli haberine göre, ayı piyasası uzmanı Michael Wilson, S&P 500’ün 200 haftalık hareketli ortalamayı (WMA) test etmesiyle ABD hisse senedi piyasasında kısa vadeli bir toparlanmaya başlayacağını söyledi. Bu durum kripto para piyasalarının da asgari %15’lik bir yükseliş yaşamasına neden olabilir.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Michael dolaylı yoldan kripto paraların yükseleceğini söyledi. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.600 dolar direncinin üzerinde alıcı buluyordu. Bitcoin (BTC) için 200-WMA 23.000 dolar seviyesine yakın. Bununla birlikte, BTC fiyatının haziran ayında 20 bin doların altına düşmesinden bu yana birkaç ayı piyasası rallisi yaşandı. Ancak, boğalar gücünü koruyamadı ve ayılar fiyatı yeniden 20.000 doların altına çekti.

Dahası, BTC fiyatı ağustos ayındaki kısa vadeli yükselişten bu yana 200-WMA’yı geçemedi. Wall Street’in en önde gelen ismi Michael J. Wilson bu yılki düşüşü doğru tahmin etti. Hisse senedi piyasasına ilişkin uzun vadeli genel olumsuz duruşunu sürdürmesine rağmen, mevcut seviyelerden %16’lık bir yükseliş kripto para yatırımcıları için bir kaçış fırsatı sunabilir.

Morgan Stanley’den Michael Wilson enflasyonun artık zirve yaptığına inanıyor. Dahası, çekirdek TÜFE’nin son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen Fed’in 50bp artış yapacağını düşünüyor. Faiz kararı 2 Kasım tarihinde açıklanacak ve CME FedWatch Tool’a göre, 75 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığı şu anda %97,4 seviyesindedir.