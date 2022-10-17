Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Coinbase Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?

Coinbase cüzdan kurulumu nasıl yapılır? Coinbase borsa hesabı ile cüzdan nasıl eşleştirilecek? Coinbase cüzdan isim hizmeti dahil birçok detayı sizin için hazırladık.
16:50
17 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Voyager, Celsius gibi kripto para şirketlerinin yanı sıra birçok borsanın iflasına şahit olduk. Siber saldırılar, iflaslar ve daha fazlası 2022 yılında yatırımcıların yakasını bırakmadı. Kripto paralarını saklamak için herhangi bir borsaya ihtiyacınız yok. Mülkiyeti tamamen size ait olacak şekilde tasarlanmış merkeziyetsiz cüzdanlar bunun için var. Coinbase borsası da bu alanda önemli bir adım attı ve kendi cüzdan uygulamasını duyurdu.

Coinbase Cüzdan Nedir?

Kripto paralarınızı güvenle saklayabileceğiniz birkaç seçenek vardır. Borsalar en yaygın alternatiftir, soğuk cüzdanlar (Ledger gibi) daha güvenli kabul edilir. Bunun dışında artık büyük finans kuruluşları da müşterileri için kripto para saklama hizmeti vermeye başladı. Ancak soğuk cüzdan maliyet, finans kuruluşlarının saklama hizmeti ise erişilebilirlik noktasında henüz istenen seviyede değil. Geriye borsalara alternatif olarak MetaMask, Phantom gibi mülkiyeti size ait cüzdanlar kalıyor. Coinbase Cüzdan veya Coinbase Wallet bu alandaki yeni bir üründür.

Kripto paralarınızı, NFT’lerinizi tek bir cüzdanda saklayabilirsiniz. On binlerce token Coinbase Cüzdan aracılığıyla saklanabiliyor üstelik sayısız dApp’e (blockchain tabanlı merkezi olmayan uygulama, protokoller) bu cüzdanla bağlanabilirsiniz. Telefon veya tarayıcınız üzerinden Web3 dünyasına böylece erişebiliyorsunuz.

Coinbase Cüzdan ile kripto paralarınız kontrolü tamamen sizde olur. Coinbase cüzdanınızı, Coinbase borsa hesabınızla eşleştirerek işlemlerinizi çok daha kolay biçimde yapabilirsiniz. Üstelik ABD’nin en büyük kripto para borsası tarafından geliştirildiği için cüzdan güvenlik standardı da üst düzeydir.

Kripto tedarik etmek veya ödünç almak için DeFi likidite havuzlarını kullanabilir veya DEX platformları üzerinden alım/satım yapabilirsiniz. Ayrıca nakit paranızı 90 ülkede kredi, banka kartıyla Coinbase cüzdanınıza aktarabilirsiniz.

Coinbase Cüzdan Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Coinbase internet sitesi üzerinden cüzdanı indirmeniz gerekir. Coinbase indirme sayfasına gittiğinizde Android, iOS ve Chrome eklentisi versiyonlarına erişebiliyorsunuz. Direkt olarak Coinbase internet sitesi üzerinden indirme sayfalarına gitmeniz sahte uygulamaların doğuracağı kayıplardan sizi korur.

iOS ve Android cihazlarda kurulum son derece basittir. Tarayıcı uygulaması ile büyük oranda kurulum aynı olduğu için daha çok tarayıcı versiyonu kullanıldığından bunu birlikte yapalım. Ancak mobil cihaz üzerinden işlem yapmak (özellikle iOS) bilgisayarınız daha kolay hacklenebilececeği için tarayıcı versiyonuna göre daha güvenlidir.

Sayfayı girip indir dedikten sonra “Uzantıyı Ekle” diyoruz.

Yeni cüzdan oluştur (Create new wallet) diyelim.

Sonraki sayfada kurtarma kelimelerini gösterecek. Bunları bir yere not edelim. Ve ilerle diyelim. Üçüncü bölümde kurtarma kelimelerinden 2 tanesini doğru sırayla seçmemiz gerekecek.

Submit dediğimizde bizden şifre oluşturmamızı istiyor. Bundan sonra ENS destekli cüzdan adımızı seçiyoruz. Ücretsiz olarak cüzdan domain adresimiz oluşuyor.

Tüm aşamaları sorunsuzca tamamladığımızda tarayıcımızın sağ üst kısmında Coinbase cüzdan logosuna tıklayıp cüzdanımıza erişebiliyor olacağız.

Hesabınıza kripto para eklemek için “Add Crypto” bölümüne tıkladığınızda uygulama içinde aşağıdaki sayfa açılacak. Coinbase hesabınızı bağlayarak borsadan cüzdanınıza varlık göndermek için Coinbase Pay seçeneğine tıklarsanız sol bölümde gördüğünüz gibi Coinbase hesabınıza giriş yapmanız istenecek. Diğer borsalardan veya cüzdanlardan hesabınıza transfer yapmak için “another wallet” seçeneğine tıklayın. Ardından Ethereum, Solana gibi blockchainler için size özel adresler oluşacak ve bunlara transfer yaparak cüzdanınıza bakiye ekleyebilirsiniz.

DeFi platformlarına, NFT pazarlarına vesair bağlanmak istediğinizde MetaMask veya Phantom cüzdanlarında olduğu gibi onay vermeniz gerekecek. Coinbase Cüzdan hakkında sorularınızı yorum olarak bize iletirseniz cevaplandırabiliriz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
Japonya Düğmeye Bastı: Web3 İçin Tüm Dünya’ya Örnek Olacak!
Japonya Düğmeye Bastı: Web3 İçin Tüm Dünya’ya Örnek Olacak!
Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtacak Web3 Anketi!
Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtacak Web3 Anketi!
Bilanço 4 Milyar Dolar! Web3 ve Kripto Paraları Saran Tehlike!
Bilanço 4 Milyar Dolar! Web3 ve Kripto Paraları Saran Tehlike!
Phantom Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?
Phantom Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?
Kurumsal Yatırımcılar İçin Web3 Ürünü Duyuruldu!
Kurumsal Yatırımcılar İçin Web3 Ürünü Duyuruldu!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Butterfly Prawn Farming Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Butterfly Prawn Farming Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yeri Magic Eden’in Hamlesi Doğru Mu?
Karar Verildi! Popüler NFT Pazar Yerinden Telif Ücreti Müjdesi!
Alınan NFT’nin Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
NFT Dünyasında Bir Rekor! Hangi Proje 7 Dakikada Tükendi?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022