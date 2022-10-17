Coinbase cüzdan kurulumu nasıl yapılır? Coinbase borsa hesabı ile cüzdan nasıl eşleştirilecek? Coinbase cüzdan isim hizmeti dahil birçok detayı sizin için hazırladık.

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Voyager, Celsius gibi kripto para şirketlerinin yanı sıra birçok borsanın iflasına şahit olduk. Siber saldırılar, iflaslar ve daha fazlası 2022 yılında yatırımcıların yakasını bırakmadı. Kripto paralarını saklamak için herhangi bir borsaya ihtiyacınız yok. Mülkiyeti tamamen size ait olacak şekilde tasarlanmış merkeziyetsiz cüzdanlar bunun için var. Coinbase borsası da bu alanda önemli bir adım attı ve kendi cüzdan uygulamasını duyurdu.

Coinbase Cüzdan Nedir?

Kripto paralarınızı güvenle saklayabileceğiniz birkaç seçenek vardır. Borsalar en yaygın alternatiftir, soğuk cüzdanlar (Ledger gibi) daha güvenli kabul edilir. Bunun dışında artık büyük finans kuruluşları da müşterileri için kripto para saklama hizmeti vermeye başladı. Ancak soğuk cüzdan maliyet, finans kuruluşlarının saklama hizmeti ise erişilebilirlik noktasında henüz istenen seviyede değil. Geriye borsalara alternatif olarak MetaMask, Phantom gibi mülkiyeti size ait cüzdanlar kalıyor. Coinbase Cüzdan veya Coinbase Wallet bu alandaki yeni bir üründür.

Kripto paralarınızı, NFT’lerinizi tek bir cüzdanda saklayabilirsiniz. On binlerce token Coinbase Cüzdan aracılığıyla saklanabiliyor üstelik sayısız dApp’e (blockchain tabanlı merkezi olmayan uygulama, protokoller) bu cüzdanla bağlanabilirsiniz. Telefon veya tarayıcınız üzerinden Web3 dünyasına böylece erişebiliyorsunuz.

Coinbase Cüzdan ile kripto paralarınız kontrolü tamamen sizde olur. Coinbase cüzdanınızı, Coinbase borsa hesabınızla eşleştirerek işlemlerinizi çok daha kolay biçimde yapabilirsiniz. Üstelik ABD’nin en büyük kripto para borsası tarafından geliştirildiği için cüzdan güvenlik standardı da üst düzeydir.

Kripto tedarik etmek veya ödünç almak için DeFi likidite havuzlarını kullanabilir veya DEX platformları üzerinden alım/satım yapabilirsiniz. Ayrıca nakit paranızı 90 ülkede kredi, banka kartıyla Coinbase cüzdanınıza aktarabilirsiniz.

Coinbase Cüzdan Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Coinbase internet sitesi üzerinden cüzdanı indirmeniz gerekir. Coinbase indirme sayfasına gittiğinizde Android, iOS ve Chrome eklentisi versiyonlarına erişebiliyorsunuz. Direkt olarak Coinbase internet sitesi üzerinden indirme sayfalarına gitmeniz sahte uygulamaların doğuracağı kayıplardan sizi korur.

iOS ve Android cihazlarda kurulum son derece basittir. Tarayıcı uygulaması ile büyük oranda kurulum aynı olduğu için daha çok tarayıcı versiyonu kullanıldığından bunu birlikte yapalım. Ancak mobil cihaz üzerinden işlem yapmak (özellikle iOS) bilgisayarınız daha kolay hacklenebilececeği için tarayıcı versiyonuna göre daha güvenlidir.

Sayfayı girip indir dedikten sonra “Uzantıyı Ekle” diyoruz.

Yeni cüzdan oluştur (Create new wallet) diyelim.

Sonraki sayfada kurtarma kelimelerini gösterecek. Bunları bir yere not edelim. Ve ilerle diyelim. Üçüncü bölümde kurtarma kelimelerinden 2 tanesini doğru sırayla seçmemiz gerekecek.

Submit dediğimizde bizden şifre oluşturmamızı istiyor. Bundan sonra ENS destekli cüzdan adımızı seçiyoruz. Ücretsiz olarak cüzdan domain adresimiz oluşuyor.

Tüm aşamaları sorunsuzca tamamladığımızda tarayıcımızın sağ üst kısmında Coinbase cüzdan logosuna tıklayıp cüzdanımıza erişebiliyor olacağız.

Hesabınıza kripto para eklemek için “Add Crypto” bölümüne tıkladığınızda uygulama içinde aşağıdaki sayfa açılacak. Coinbase hesabınızı bağlayarak borsadan cüzdanınıza varlık göndermek için Coinbase Pay seçeneğine tıklarsanız sol bölümde gördüğünüz gibi Coinbase hesabınıza giriş yapmanız istenecek. Diğer borsalardan veya cüzdanlardan hesabınıza transfer yapmak için “another wallet” seçeneğine tıklayın. Ardından Ethereum, Solana gibi blockchainler için size özel adresler oluşacak ve bunlara transfer yaparak cüzdanınıza bakiye ekleyebilirsiniz.

DeFi platformlarına, NFT pazarlarına vesair bağlanmak istediğinizde MetaMask veya Phantom cüzdanlarında olduğu gibi onay vermeniz gerekecek. Coinbase Cüzdan hakkında sorularınızı yorum olarak bize iletirseniz cevaplandırabiliriz.