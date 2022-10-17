Kripto para piyasası toparlanma mücadelesi verirken, TRON DAO Reserve (TDR) stablecoin'i USDD ekosistemini daha güvenli ve istikrarlı olması için yeni hamleler yapıyor.

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Kripto para piyasası toparlanma mücadelesi verirken, TRON DAO Reserve (TDR) stablecoin’i USDD ekosistemini daha güvenli ve istikrarlı olması için yeni hamleler yapmaya devam ediyor. TDR, son olarak PSM’ye yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 100 milyon USDD eklediğini duyurdu.

PSM’ye 100 Milyon USDD Eklendi

Justin Sun tarafından kurulan TRON’un (TRX) stablecoin’in ihracından ve yönetiminden sorumlu olan TRON DAO Reserve, resmi Twitter hesabından USDD ekosistemini daha güvenli ve istikrarlı olmasını sağlamak için stablecoin takas aracı Peg Stability Module‘e (PSM) 100 milyon USDD eklediğini duyurdu. Son eklemeyle birlikte PSM’deki USDD miktarı 158.7 milyon USDD’ye yani yaklaşık 158.7 milyon dolara çıkmış oldu.

PSM, TDR tarafından başlatılan bir stablecoin takas aracıdır. Kullanıcılar, USDD ve diğer stablecoin’ler arasında 1:1 oranında takas yapabilir. TRON DAO Reserve, normal takas platformlarının aksine PSM’nin sapma olmadan daha istikrarlı ve rekabetçi fiyatlar sunduğunu iddia ediyor. Ayrıca PSM takaslardan herhangi bir işlem ücreti almıyor.

USDD ve Stablecoin Piyasasında Son Durum

USDD, bir dönem ABD doları sabiti kaybetme (de-peg) iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından TRON DAO Reserve’in yaptığı yerinde girişimlerle son derece istikrarlı stablecoin’lerden biri olma noktasına yaklaşmış oldu. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre USDD, yazım sırasında 0,9995 dolardan işlem görüyor. Bu değer ile USDD’nin olması beklenen 1 dolar değerine son derece yakın bir noktada seyrettiği görülüyor.

USDD, 766.5 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 57’nci kripto para konumunda. Öte yandan bu piyasa değeri USDD’yi en büyük 7’nci stablecoin yapıyor. En büyük stablecoin’ler listesinde ilk sırada 68.4 milyar dolar ile Tether‘in USDT’si, üçüncü sırada 44.9 milyar dolar ile Centre’nin USD Coin‘i (USDC) ve üçüncü sırada ise 21.6 milyar dolar ile kripto para borsası Binance’ın Binance USD‘si (BUSD) yer alıyor.