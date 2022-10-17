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Terra Classic Topluluğu (LUNC) Düğmeye Bastı: Dönüm Noktası Olabilir!

Terra  fiyaskosunun kurbanları, projenin çöken token'ları Luna Classic (LUNC) ve UST Classic'i (USTC) yeniden diriltme  misyonlarından vazgeçmiyorlar.
12:30
17 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra  fiyaskosunun kurbanları, projenin çöken token’ları Luna Classic (LUNC) ve UST Classic’i (USTC) yeniden diriltme  misyonlarından vazgeçmiyorlar.

Robinhood Listelemesi: İmza Kampanyası Başlatıldı!

Birkaç kripto para borsası, tüm LUNC zincir üstü işlemler için %1,2 vergi/yakım mekanizmasını uygulamış olsa da, Terra Classic topluluğu fiyata ivme kazandırmak için hala daha fazla token yakmak istiyor. Terra Classic topluluğu, şimdi de  LUNC’un sıfır komisyonlu yatırım platformu Robinhood’da listelenmesi için düğmeye bastı. Topluluk, Robinhood’un LUNC’u listelemesi için Change.org’da bir çevrimiçi imza kampanyası başlattı. Change.org‘daki ayrıntılara göre, kampanya QDS Land adlı bir Terra Classic destekçisi tarafından başlatıldı. Dilekçe için en az 5.000 imza gerekiyor ancak şu ana kadar 3,725 imza toplandı. Dilekçede, “Terra topluluğu Robinhood’u Terra Luna Classic’i (LUNC) platformunda listelemeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

QDS Land’e göre, LUNC’nin Robinhood gibi bir platformunda listelenmesi, LUNC topluluğu ve Robinhood için faydalı olacak. QDS Land, şu anda günlük milyarlarca dolarlık işlem hacmini tamamlayan 1,5 milyondan fazla LUNC sahibi olduğunu iddia etti. LUNC destekçisi, Change.org’da kampanya başlatılmadan dört ay önce 300.000’den fazla cüzdanın oluşturulduğunu da kaydetti. Girişimciye göre, bu büyüklükte bir işlem hacmi ve yatırımcı sayısı, Robinhood’a da fayda sağlayacak. Bununla birlikte, LUNC’un en iyi platformlardan biri olan Robinhood’da listeleyip listeleyemeyeceği merak konusu oldu.  Robinhood, LUNC yatırımcıları tarafından başlatılan dilekçeye henüz yanıt vermedi. Dilekçe henüz 5.000 imzayı alamamış olsa da, Robinhood’un Terra krizi nedeniyle 5.000 imza alındıktan sonra bile LUNC’u listeleyip listeleyeceği belli değil.

Robinhhod, Nasıl Tepki Verecek?

Kripto para toplulukları, çevrimiçi dilekçelerin borsalar üzerindeki etkisini yavaş yavaş görüyorlar. Shiba Inu topluluğu, Robinhood’u SHIB‘i platformunda listelemesi için aynı yönteme başvurdu. Toplam 1 milyon imza gerektiren dilekçe, kısa sürede 559.737 imza toplamayı başardı. 559.737 imza Robinhood’u SHIB’i listelemeye yönlendirmek için yeterliydi ve Shiba Inu  sonunda listelendi.

Terra topluluğunun hamlesi, uzmanların topluluğa Robinhood ve Coinbase’in LUNC’u listelemesini sağlamak için bir Change.org kampanyası başlatmasını önermesinden sonra geldi. LUNC, son dönemde sergilediği inanılmaz performansıyla  ve popülaritesiyle yatırımcıların yeni odak noktası oldu.

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