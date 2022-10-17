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Binance’dan En Büyük 10 Kripto Para için Endeks Hamlesi!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, ilk endeks ürünü olan piyasa değerine göre en büyük 10 kripto paranın performansını yansıtan endeksini kullanıma açtı.
11:00
17 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, ilk endeks ürünü olan piyasa değerine göre en büyük 10 kripto paranın performansını yansıtan Binance CoinMarketCap (CMC) Endeksi’ni başlattığını duyurdu.

En Büyük 10 Kripto Para için Binance CMC Endeksi

En büyük 10 kripto para için kullanıma sunulan eşit ağırlıklı endeks, piyasa değerine göre en büyük 10 kripto parasının performansını yansıtıyor. Endeks, kripto para borsasının sahibi olduğu kripto veri platformu CMC’nin fiyatlandırma bilgilerini kullanıyor. Endeks şu anda piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para olan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB (BNB), XRP (XRP), Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon (MATIC), Polkadot (DOT), Tron (TRX) ve Avalanche‘ın (AVAX) fiyat performansını yansıtıyor. Endeksin varsayılan veri çıktısı ABD doları cinsinden iken Binance USD (BUSD) veya Tether (USDT) cinsinden veri çıktıları arasında geçiş yapabilme seçeneği bulunuyor.

Binance’dan yapılan duyuruya göre endeks, her ay yeniden dengelenecek ve yatırımcıların fiyat ve performans değerlendirmesi yapmalarına yardımcı olacak. En büyük 10 kripto para için eşit ağırlıklı endeks ile başladığı endeks ürünleri serisi, Kasım ayından itibaren kullanıcıların ABD doları maliyet ortalamasını (DCA) stratejisini kullanarak kripto para alımlarını otomatikleştirmelerine ve çeşitlendirmelerine olanak tanıyan bir özellik olan otomatik yatırım özelliğinde kullanılabilecek. Binance, topluluğun gelecekte çeşitli ürünlerde daha fazla kripto parayı kapsayacak şekilde planlanan endeks serisinden daha fazlasını bekleyebileceğini söyledi.

Kripto Kışına Rağmen Sektör Gelişimini Sürdürüyor

Uzun ve sert bir kripto kışına rağmen, Binance ve kripto para endüstrisinin diğer devlerinin topluluğa sundukları hizmetleri geliştirmeye devam ettikleri görülüyor. Web3 geliştirme platformu Alchemy’nin yakın zaman önce yayımladığı 2022 yılı üçüncü çeyrek raporu bu yılın Web3 alanındaki gelişim için kayıtlara geçen en büyük yıl olabileceğini ortaya koydu.

Binance, kısa süre önce dünya çapında birçok pazarda sunduğu hizmetlerde genişletmeye giderken farklı ülkelerdeki düzenleyicilerden de aldığı lisanslar yoluna emin adımlarla devam ediyor. En son Kazakistan’ın 6 Ekim’de kripto para borsasına dijital varlık hizmetleri sunması için kalıcı bir lisans verdiği görüldü. Buna ek olarak borsanın yıl içerisinde Ortadoğu’da bölgesel kullanıcı kayıtlarında yüzde 49’luk bir artış olduğu bildirildi.

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