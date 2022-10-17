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Ünlü on-chain (zincir üstü) analisti Will Clemente, birden fazla zincir üstü ölçümlerine göre en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) adil değerinin cari fiyatın çok üstünde olduğunu söyledi.

Bitcoin Güçlü Bir Kurumsal Taleple Karşı Karşıya

Altcoin Daily’e röportaj veren zincir üstü analisti Will Clemente, ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase’de Bitcoin için güçlü bir kurumsal talep gördüğünü belirterek şunları söyledi:

Bu anlamda Bitcoin’in kesin olarak 20 bin doların altında bir değer bölgesinde işlem gördüğünü söyleyebilirim. Emir defterlerine baktığımızda, birden fazla emir defterinde bir tür izdiham görüyoruz. En yakından baktıklarımızdan biri Coinbase’in spot piyasası. Bunun arkasındaki neden, ABD merkezli kurumsalların çoğunun burada faaliyet gösteriyor olması, çünkü Coinbase uyumluluk tarafında ve düzenleyici tarafta çok fazla çalışma yaptı ve halka arz olmuş bir şirket. Dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri merkezli kurumsalların birçoğu Binance, KuCoin veya diğer denizaşırı bir kripto para borsalarına kıyasla Coinbase’de faaliyet gösterme konusunda daha rahat hissediyor. Coinbase’e baktığımızda, 18 bin 500 doların altında 11 bin dolar ila 12 bin dolara kadar çok net bir teklif yığılması var. Yani burada söylemek istediğim, 19 bin doların altında BTC için güçlü bir talep olduğu. Ayrıca, özellikle spot piyasalara baktığımızda diğer birçok kripto para borsasında da bunun bir araya geldiğini görüyoruz. Bu da BTC’nin 20 bin doların altındaki değer alanının bir başka yansıması… Bitcoin’in adil fiyatından ziyade çok düşük bir değerde olduğunu söyleyebilirim.

Analist, makro sermaye hareketinin BTC‘yi mevcut fiyatlardan “aşırı değersiz” bölgeye doğru itebileceğini, ancak bu tür bir fiyat hareketinin gerçekleşmesi durumunda çok hızlı bir şekilde satın alım gelmesini beklediğini de ekledi.

BTC ve Altcoin’lerde Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,46 yükselişle 19 bin 223 dolardan alınıp satılıyor. 368.7 milyar dolar piyasa değeri ile BTC’nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 1,25 ve 3,38 değer kaybetmiş durumda.

Öte yandan 159.6 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük altcoin Ethereum (ETH), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,56 yükselişle bin 304 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para listesinde 24 saatteki yüzde 3’e yakın değer kaybı ile XRP‘nin (XPR) öne çıktığı görülüyor.